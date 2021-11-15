「感謝政院要五毛給一塊」　陳其邁：社宅40％供弱勢族群

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同時，市長陳其邁在感謝中央大力支持外也喊出社宅一萬戶的目標。對此，蘇貞昌聽完簡報後，當場也回應陳其邁，行政院也將全力協助高雄市興建社會住宅，將興建目標由原來的8800戶提升為1萬戶。
「崇實安居」是國家住都中心在高雄市的第一個社會住宅，由高市府負責興建2800戶，都市更新中心協助興建7200戶。高市府目前已有363戶社宅出租，興建中的凱旋青樹及三民中都社宅規劃359戶，2022年將陸續釋出，岡山、大寮、前鎮等地的社宅正進行規劃設計中。加上國家住都中心規劃設計中的基地，預計今年底可完成10案，共5408戶統包施工。
蘇貞昌除希望相關單位社宅「要做就做好」。他更認為，社宅建案應給足停車位，滿足住民之外也能便利周邊。他也以自己親身經歷指出，曾經照顧過老母親，都親自開車載送至醫院看診，深刻明白停車方便與否，將關係到社宅是否真正便利實用，所以他過去很關心新醫療院所建案的停車位是否充足，「這就是規劃！」、「不內行的人說行政院長管車位，其實這是內行」。
稍早，副市長林欽榮在高雄市議會也表示，亞灣特貿三已順利招商，鄰近的社會住宅1千6百戶預計明年底動工，整體朝8千8百戶為基底目標，也要提高到1萬戶，初步估算每坪造價13萬5千元以上，已跟高雄豪宅沒兩樣。
他強調市府推動社宅目的，是要讓有需要的年輕人先有機會存到一桶金，可在社宅先住6年、若有特殊狀況可到12年。
不過，針對外界質疑高雄房價是否有炒作情形，市長陳其邁表示，目前整個亞灣區住宅率只占4％，參酌其他港灣城市，會把住宅總量控制在30％內，林欽榮則強調，高市府將會加速興建社宅、提出青年安家計畫等，預計今年底前會有5048戶社宅動工，年底一定發包到50%開工率，並盡可能在2024年、2025年起陸續釋出啟用。