緬甸釋放美記者芬斯特　政府人士：即將驅逐出境

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不願透露姓名的消息人士告訴法新社，芬斯特正從仰光音山監獄（Insein Prison）「被帶到」首都奈比多（Naypyidaw），很快就會被驅逐出境。
前美國駐聯合國大使、人質談判代表李察遜（Bill Richardson）也證實，軍政府已把芬斯特交給他，這名記者很快就會由卡達（Qatar）轉機返美。
芬斯特入獄前，曾在緬甸前線工作約1年。他5月試圖逃離緬甸與家人團聚時被捕，他也是軍政府最後釋放的外國記者。
芬斯特12日因非法集會結社、煽動他人反軍政府，以及違反簽證規定等罪名，遭緬甸軍事法庭判處11年有期徒刑。他的律師與美國政府都堅稱上述指控毫無根據。
芬斯特的同事兼友人納切森（Andrew Nachemson）因擔心自身安危，4月就離開緬甸。他稍早告訴法新社，「和芬斯特共事過的每個人對他都有很高的評價...他真的是個溫暖而友善的人，在辦公室很受歡迎。他總是致力挖掘真相，並對抗專制威權主義。」
納切森還說，芬斯特是英國作家喬治．歐威爾（George Orwell）的「忠實粉絲」。喬治．歐威爾投身文壇之前，曾是大英帝國派駐在緬甸殖民地的警察，這段經歷也讓歐威爾深入了解極權主義。
納切森說，芬斯特的遭遇「真的很令人沮喪，這實在太不公平了…如果他真的在監獄裡度過11年會怎樣？」
納切森透露，芬斯特在押期間，自己是透過信件得知對方的消息，據信芬斯特遭拘留期間還感染了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。
據當地監督組織，軍方自今年2月奪權以來即箝制媒體，大肆搜捕批評軍方鎮壓異己的數十名記者，迄今軍方鎮壓行動已造成逾1200人喪命。
無國界記者組織（Reporters Without Borders）表示，緬甸軍政府強力打壓異議人士，導致該國遭監禁記者的人數超越沙烏地阿拉伯和北韓，成全球第2多。自2月以來，中國監禁的記者人數為全球最多。（譯者：施施/核稿：陳政一）110115