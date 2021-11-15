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2家人過世卻滯留台北　男星痛心見不到最後一面

▲馬仕釗無法見到家人最後一面，將感受化為創作靈感，寫下歌曲《你一直在》。（圖／艾克斯娛樂提供）
▲馬仕釗無法見到家人最後一面，將感受化為創作靈感，寫下歌曲《你一直在》。（圖／艾克斯娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-11-15 19:30:00

曾演唱多部電視劇插曲的創作歌手Morrison馬仕釗，受邀為影集《誰在你身邊》演唱插曲、主題曲，而近來他推出新歌《你一直在》，特別邀請影集男主角莊凱勛回鍋跨刀演出。馬仕釗也分享此曲的創作靈感，是來自於摯愛的家人去世，自己卻無法見最後一面的遺憾。

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《你一直在》這首歌曲的創作，由馬仕釗填詞，他提到看完劇本後最大的感觸來自於「逝者對活著的人的影響」，去年就著手該曲的歌詞創作，在一次聚會得知友人失去摯友的心情後，正感慨世事變幻無常時，人在廣州的奶奶、外婆突然因病相繼過世，踫上疫情他只能滯留台北，因此疫情期間除了既定的音樂工作，更著手為外婆的遺照去背和修圖，當時心中無限感慨，對於無法出席喪禮，更是備感遺憾與感傷。因此將「逝者」與「活者」相互影響的心境，寫進了這首歌裡。

▲Morrison馬仕釗推出歌曲《你一直在》。（圖／艾克斯娛樂提供）
▲Morrison馬仕釗推出歌曲《你一直在》。（圖／艾克斯娛樂提供）
得知將與莊凱勛合作的馬仕釗，談到合作點滴，馬仕釗笑說莊凱勛一見面就給了他一個大擁抱，讓他受寵若驚，「本來以為凱勛哥會是比較嚴謹、話不多的前輩，結果他超親切的！跟我聊家人、工作，我瞬間緊張感都沒了，是一位非常可靠親切的哥哥，而且能現場看到凱勛哥演戲真的很開心，和凱勛哥一起工作真的學習到很多！」

▲Morrison馬仕釗推出歌曲《你一直在》。（圖／艾克斯娛樂提供）
▲Morrison馬仕釗新歌MV，邀來莊凱勛（左）擔任男主角。（圖／艾克斯娛樂提供）

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