92歲張國棟告別式棺木蓋黨旗 催生「資深藝人」星友受惠
92歲金鐘獎男演員張國棟，因胰臟癌辭世，告別式今（15）日在二殯景仰樓舉行，演藝工會理事長康凱受訪表示，是張國棟催生了「資深藝人」一詞，因為他覺得藝人被叫老歌星、老演員，那就沒人肯用，會沒工作。康凱說，因此他以演藝工會理事長的身分，到新聞局請願，才把老藝人改成「資深藝人」，造福不少前輩。
記者羅凌筠/台北報導
2021-11-15 20:38:29
梁修身和張國棟交情50年，記得張國棟燒得一手好菜，在合作《再見，忠貞二村》時，張國棟常常煮家鄉菜給大家吃。喜翔因為父親金超白和張國棟是朋友，從小受到張國棟疼愛，「他以前管服裝時很多私房錢，都會買糖給我們吃，買菸給我們抽。」
陸一龍、王道、王自強等資深演員，也紛紛來送張國棟最後一程，此外，2018年喪妻的康龍，帶小13歲國樂老師女友出席，兩人熱戀半年，他暫時不考慮再婚。演藝工會的監事康龍、章永華、尤國棟、王道，為張國棟蓋上會旗，因張國棟是國民黨老黨員，所以也蓋上國民黨黨旗。
張國棟早年考入青年軍208師，和孫越是同學。後來加入中視當基本演員、服裝師，2009年以公視《應屆退休生》拿下第44屆金鐘迷你劇男配角，得獎那年他已經80歲了，上台幽默致詞：「感謝公視給我廢物利用的機會。」敬業樂業的張國棟，最後一部戲是在賀軍翔、邵雨薇的《天巡者》飾演土地公。