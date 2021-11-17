專訪／黃明志簽好「全身器捐」　NFT賣《玻璃心》算回報

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特別的是，專輯裡的主打歌 《玻璃心》MV，在YouTube上已超過2千萬次點擊，他也把歌曲放到NFT的交易平台上，3小時就售完，讓他賺進2300多萬。談到會想要販賣歌曲的理由，他透露，以音樂人、創作者的角度來看，有很多益處，「我也是慢慢去了解如何使用，還為此去上了課，我其實沒有想到會賣完，但我覺得我做音樂很多年，這算是一個回報。」
NFT販賣的東西範圍很廣，先前有過波蘭女歌手將身體部位全部數位化販賣，問黃明志有沒有考慮跟進，他直言沒有，隨後自爆：「我很多年前就簽了全身的器官捐贈。」他表示本身沒有宗教信仰，所以不會介意過世之後身體要保持完整這件事，「家人沒有反對，但也沒有說同意，但簽器官捐贈是他們帶我去的，馬來西亞捐血的地方就可以簽。」
而主打歌《玻璃心》推出後，就引起不小爭議，黃明志的微博還遭強制封號，黃明志坦言，迴響大到讓他驚訝，至於微博被封他的反應很淡定，也許在做音樂的路上經歷了太多，從被打壓、抹黑、攻擊、扭曲、通緝到多次被關，微博不能使用就顯得微不足道，「我認為一首歌被褒或被貶，被封殺、微博被封，這些都只是回應這首歌的一部分而已。」
當年的一首《漂向北方》讓黃明志走入許多人的視野，如今的《玻璃心》卻反而好像被打壓了，對此，黃明志認為，《漂向北方》讓大陸的民眾開始知道他，《玻璃心》卻是讓更多音樂人認識他，「滿奇妙的，之前《飄向北方》的時候，什麼國家的留言都有，但《玻璃心》卻有一些巴西、阿根廷，那種中南美洲國家，我懷疑是VPN（翻牆）位置。」他也表示，《玻璃心》發布後，微信上收到許多加油的訊息，還有許多音樂圈的人告訴他想合作，「這對我來說是很大的鼓勵，大眾喜歡我的音樂很好，而音樂人來支持是很棒的。」