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專訪／黃明志簽好「全身器捐」　NFT賣《玻璃心》算回報

▲黃明志（左）自爆10年前就已經簽好了「全身器官捐贈」。（圖／NOWnews資料照）
▲黃明志（左）自爆10年前就已經簽好了「全身器官捐贈」。（圖／NOWnews資料照）

記者吳雨婕/專訪

2021-11-17 09:02:00

黃明志推出專輯《鬼才做音樂》，專輯主打歌《玻璃心》才一上架，隨即引起討論，而他也把該曲放到NFT上販賣，短短3小時就賣完，可見其受歡迎程度。談到未來有沒有機會把身體數位化販賣，38歲的他竟自爆其實很早就已經簽了全身的器官捐贈同意書。

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這次專輯不在以亞洲文化為主，回歸到他自己想做的音樂上，「之前做了很多亞洲的題材，像是泰國情歌、越南的歌曲，一共做了7張。剛好碰到疫情，沒辦法像之前亂跑，所以我做了一張關於自己的，主題性比較強的東西。」

▲黃明志賀雙十國慶。（圖／翻攝黃明志臉書）
▲黃明志分享此次專輯的創作概念。（圖／翻攝黃明志臉書）
特別的是，專輯裡的主打歌 《玻璃心》MV，在YouTube上已超過2千萬次點擊，他也把歌曲放到NFT的交易平台上，3小時就售完，讓他賺進2300多萬。談到會想要販賣歌曲的理由，他透露，以音樂人、創作者的角度來看，有很多益處，「我也是慢慢去了解如何使用，還為此去上了課，我其實沒有想到會賣完，但我覺得我做音樂很多年，這算是一個回報。」

NFT販賣的東西範圍很廣，先前有過波蘭女歌手將身體部位全部數位化販賣，問黃明志有沒有考慮跟進，他直言沒有，隨後自爆：「我很多年前就簽了全身的器官捐贈。」他表示本身沒有宗教信仰，所以不會介意過世之後身體要保持完整這件事，「家人沒有反對，但也沒有說同意，但簽器官捐贈是他們帶我去的，馬來西亞捐血的地方就可以簽。」

▲黃明志創作歌曲「玻璃心」爆紅，短短一周點閱破千萬，卻也引來不少謾罵。（圖／翻攝自《Namewee 黃明志》FB）
▲黃明志把歌曲《玻璃心》放到NFT上販賣，僅3個小時就賣光。（圖／翻攝自《Namewee 黃明志》FB）
而主打歌《玻璃心》推出後，就引起不小爭議，黃明志的微博還遭強制封號，黃明志坦言，迴響大到讓他驚訝，至於微博被封他的反應很淡定，也許在做音樂的路上經歷了太多，從被打壓、抹黑、攻擊、扭曲、通緝到多次被關，微博不能使用就顯得微不足道，「我認為一首歌被褒或被貶，被封殺、微博被封，這些都只是回應這首歌的一部分而已。」

▲黃明志舉辦專輯輯《鬼才做音樂》發片記者會，邀來一起演唱《玻璃心》的陳芳語合體。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.15）
▲黃明志對於微博被封一事，認為只是歌曲帶來的迴響之一。（圖／NOWnews資料照）
當年的一首《漂向北方》讓黃明志走入許多人的視野，如今的《玻璃心》卻反而好像被打壓了，對此，黃明志認為，《漂向北方》讓大陸的民眾開始知道他，《玻璃心》卻是讓更多音樂人認識他，「滿奇妙的，之前《飄向北方》的時候，什麼國家的留言都有，但《玻璃心》卻有一些巴西、阿根廷，那種中南美洲國家，我懷疑是VPN（翻牆）位置。」他也表示，《玻璃心》發布後，微信上收到許多加油的訊息，還有許多音樂圈的人告訴他想合作，「這對我來說是很大的鼓勵，大眾喜歡我的音樂很好，而音樂人來支持是很棒的。」

▲黃明志的歌曲《漂向北方》，讓他快速走紅。（圖／翻攝黃明志YouTube）
▲黃明志的歌曲《漂向北方》，讓他快速走紅。（圖／翻攝黃明志YouTube）

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