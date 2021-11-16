新加坡擴大免隔離旅遊通道　新增印尼印度等5國

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新加坡COVID-19疫苗覆蓋率逾8成，自9月實施「疫苗接種者旅遊通道」以來，目前允許來自澳洲、汶萊、加拿大、丹麥、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞士、英國、美國及韓國等13國已完整接種疫苗的旅客入境免隔離，僅需在出發前2天內及抵境後接受檢測。
星政府上週宣布，自29日起，適用「疫苗接種者旅遊通道」的國家新增馬來西亞、芬蘭及瑞典。未來每天將允許多達6000名旅客透過VTL入境。
新加坡持續擴大實施「疫苗接種者旅遊通道」之際，交通部長易華仁（S Iswaran）今天在跨部會抗疫工作小組線上記者會表示，適用國家再添印尼、印度、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國。每天VTL入境旅客人數上限將調升至最多1萬人。
他也說，希望印尼同樣很快對新加坡開放邊境。
星政府規定，「疫苗接種者旅遊通道」不限旅行目的，旅客行程也不受限制，但必須出示可透過數位系統核實的疫苗接種證書，且須完整接種世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的COVID-19疫苗。
新加坡交通部民航局表示，使用VTL入境星國的旅客需接受2次PCR核酸檢測，包括出發前48小時內接受PCR核酸檢測或由專業人員執行的抗原快速檢測（ART）並取得陰性證明，以及抵達後在樟宜機場再次採檢。VTL旅客也需搭乘指定航班入境新加坡。
民航局統計，截至14日為止，共有2萬4070名VTL旅客入境新加坡。（編輯：韋樞）1101115