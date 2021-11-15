趙天麟公投宣講爆棚　賴蘇邁接力籲四個不同意台灣更有力

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賴清德表示，這次公投內容沒被闡述清楚，若只看4個公投的標題，可能都會同意，但詳細了解內容後，就會發現4個都不能同意。賴清德也認為，重啟核四公投，支持陣營指因為台灣未來會缺電，核四應繼續推，卻沒說推動會發生何事，核四建建停停多年，且在地震帶上，危險性高。還有公投綁大選，說較省事，但上次公投加選舉票10多張，民眾都「霧煞煞」。
賴清德強調，中油三接方案部分，北部用電佔全台40%，發電只有不到35%，欠缺部分要靠南部、中北送，但台積電即將到高雄，也需要用電，到時候南部電力沒法北送，中部又是火力發電居多，如果用台中的供給，1年要多燒5百萬噸煤碳，台中人健康也是健康，這些都該講清楚，而保護藻礁部分，其實政府已經規劃很多保護措施。
至於，反萊豬，賴清德保證說，政府對萊克多巴胺添加量有把關，一定照國際標準才能進口，並非美國豬吃多少萊克多巴胺都可以進來。台灣需要跟國際接軌，跟美國簽訂貿易協定，讓企業走出國際社會，更有競爭力。
陳其邁表示，除了台積電投資，還有世界軟體大廠表態落腳高雄，他堅持北部需電應該自給，呼籲民眾針對「遷移三接」、「重啟核四」都要投下「不同意」票，也在守護高雄的安全及拒絕空污。他也強調，當市長很辛苦，「不是要撒嬌，已經拚到白頭髮都長出來了」，公投的議題希望民眾幫忙，幫總統蔡英文好好拚經濟，也讓他當市長更好做事。
趙天麟也強調高雄喜迎台積電落腳，既要產業也要乾淨電力及能源，呼籲民眾支持高雄乾淨能源，籲民眾用堅定公投「四個不同意」。他也呼籲高雄市發揮罷韓的精神，這場公投「戰頭功、拚頭名」，拿下全台公投最高不同意票。
蘇貞昌壓軸說，當初蓋核四的是國民黨、封存也是國民黨，核四浪費新台幣3000億元，1度電都沒發，執照過期、燃料棒也送美國，且桃園天然氣第三接收站是前總統馬英九時代規劃，總統蔡英文縮小到23公頃，完全避開藻礁。政府把關美豬進口，符合世界規範，還有「公投綁大選」也是避免選舉公投混亂，但是國民黨卻要阻擋台灣進步及民主，他也呼籲民眾堅定投下「四個不同意 台灣更有力」。