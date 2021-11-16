拜習視訊會　中國學者：台灣議題優先但難有共識

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但是信強坦言，中美雙方可能不會在這個議題上達成任何共識。他將此歸因於「美國政府內部有充分的動機繼續打台灣牌」，因為這是美方認為對付北京最有用的工具之一。
復旦大學國際問題研究院院長吳心伯則認為，很難說中美雙方在台灣議題上是否會達成任何共識，但美方必須做出與「一個中國」原則相符的某種保證來回應中方的關切，否則會影響拜習兩人的會晤以及未來的中美關係。
吳心伯說，拜登政府目前還沒有採取任何明確措施來「修正」其對台灣議題的「錯誤言行」，因此中方會持續在這方面對美國政府施加壓力。從美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國務委員兼外長王毅的通話內容來看，他認為這顯示雙方還在台灣議題上磋商。
布林肯12日與王毅通話時，強調美國對台灣海峽和平穩定有持久利益，對北京持續在軍事、外交與經濟上施壓台灣表達關切，並呼籲北京透過對話和平解決台海議題。
拜登（Joe Biden）將於美東時間15日晚間（台北時間16日上午）與習近平召開視訊會議，這是拜登上任後，美中領導人首次透過視訊面對面會晤。
美國資深官員表示，拜登將與習近平談論保持溝通管道暢通的重要性與確保對話具有實質性，以及美中在氣候變遷、健康安全等具有共同利益的領域合作外，也將討論美中分歧的領域。
中國外交部發言人趙立堅今天則表示，根據雙方商定，習近平將和拜登就事關中美關係未來的戰略性問題，以及雙方共同關心關切的重要問題，坦誠、深入、充分交換意見。（編輯：張淑伶）1101115