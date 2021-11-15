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為洗奶瓶爭吵！人夫下秒「拉斷妻手臂」暴打　判決結果曝

▲有對新加坡夫妻，過去為了洗奶瓶發生爭執，男方後續更情緒失控出手打妻子。（圖／翻攝Pexels）
▲有對新加坡夫妻，過去為了洗奶瓶發生爭執，男方後續更情緒失控出手打妻子。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-11-15 23:35:00

夫妻婚後爭吵的原因百百種，生下孩子後更容易因工作分配產生爭執。就有對新加坡夫妻，過去為了洗奶瓶發生爭執，男方後續更情緒失控出手打妻子，近期法院判決結果也曝光了。

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據新加坡《聯合早報》報導，一對公務員夫妻在2017年結婚，2人育有一個兒子，夫妻倆在2018年12月15日原本打算出門，參加小叔的喬遷派對，當時女方一直提醒老公出門前要幫忙洗奶瓶，但男方卻遲遲未動手。

沒想到原本是一件小事，雙方卻越吵越激動，男方更惱怒衝向妻子賞巴掌，後者當時正抱著兒子，小孩的頭部也被擊中。妻子立刻嚇得要老公住手，但男方沒有停止，還繼續出手攻擊兩次，兒子再度被波及，開始嚎啕大哭。

▲女網友抱怨和老公結婚後，在家當家庭主婦，每當倆人有爭吵，老公都會用「有本事你出去阿！」來嗆她。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲夫妻婚後爭吵的原因百百種，生下孩子後更容易因工作分配產生爭執。（示意圖／取自unsplash）
妻子也轉身跑走，先將兒子安置在客廳。人夫卻沒有停手的念頭，追上前把老婆的手往後背拗，雙腳壓著妻子膝蓋防止她再逃跑，此時女方手臂傳出骨裂聲音，男方才罷手叫救護車。如今過了三年，女方的手還是時常感到無力和僵硬，沒辦法提重物。

在上述事件發生後，女方曾被威脅不准報警，再加上擔心幼小兒子也為了挽回婚姻，沒有第一時間走法律途徑，想給丈夫一次機會。沒想到後續仍屢次遭老公暴力相向，才會狠下心報警。男方則在法庭上辯稱，妻子當時患有產後憂鬱症，為了阻止妻子鬧輕生，要搶過她手上的刀子，才會不小心弄傷對方。女方則予以辯駁。

近期法院審理結果也出爐，男方被判處5個月有期徒刑，但他不服判決，將提出上訴。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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