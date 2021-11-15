為洗奶瓶爭吵！人夫下秒「拉斷妻手臂」暴打　判決結果曝

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沒想到原本是一件小事，雙方卻越吵越激動，男方更惱怒衝向妻子賞巴掌，後者當時正抱著兒子，小孩的頭部也被擊中。妻子立刻嚇得要老公住手，但男方沒有停止，還繼續出手攻擊兩次，兒子再度被波及，開始嚎啕大哭。
妻子也轉身跑走，先將兒子安置在客廳。人夫卻沒有停手的念頭，追上前把老婆的手往後背拗，雙腳壓著妻子膝蓋防止她再逃跑，此時女方手臂傳出骨裂聲音，男方才罷手叫救護車。如今過了三年，女方的手還是時常感到無力和僵硬，沒辦法提重物。
在上述事件發生後，女方曾被威脅不准報警，再加上擔心幼小兒子也為了挽回婚姻，沒有第一時間走法律途徑，想給丈夫一次機會。沒想到後續仍屢次遭老公暴力相向，才會狠下心報警。男方則在法庭上辯稱，妻子當時患有產後憂鬱症，為了阻止妻子鬧輕生，要搶過她手上的刀子，才會不小心弄傷對方。女方則予以辯駁。
近期法院審理結果也出爐，男方被判處5個月有期徒刑，但他不服判決，將提出上訴。（編輯：潘毅）
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