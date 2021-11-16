NOW早報／又過一關！男大生復原狀況佳　昨晚轉普通病房

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據了解，當時男大生被毆打到顱內出血、顱底骨折，情況一度不樂觀，且腦壓高遲遲昏迷不醒，讓宋母悲傷欲絕，幸好男大生求生意志頑強，經多日搶救終於順利清醒，還出聲安慰母親。由於次案件影響惡劣，台中市長盧秀燕得知後也大為震怒，除親自探視男大生之外，也承諾會嚴正執法。目前3名嫌犯均已被收押，後續靜待司法處理。
今日天氣／天氣早晚變涼要注意！全台白天晴朗
中央氣象局今（16）日表示，今天各地大多仍為多雲到晴、穩定的天氣，只有東半部及大台北山區偶有零星飄雨；溫度方面，白天氣溫稍回升，北部及宜花高溫25至27度，中南部及台東高溫28至30度；各地低溫約18至21度，早晚天氣仍涼，中南部日夜溫差大，請注意保暖。
第15輪疫苗開放混打？莊人祥保證不跳票：明後天對外公告
針對第15輪是否開放混打AZ與mRNA疫苗，指揮中心發言人莊人祥在（15）日的記者會上表示，相關規劃將在明後天說明，預計混打維持11月都有可能，這部分「不會跳票」。
第14輪疫苗預約接種自13日開打，預計將接種至24日，並無混打規劃，僅供符合資格的民眾接種第一劑、第二劑的AZ疫苗與莫德納疫苗，以及第二劑BNT疫苗，不過近日陸續有BNT和莫德納疫苗到貨，讓外界對混打期程相當關注。
對此，指揮中心發言人莊人祥表示，是否提供混打，仍要視檢驗封緘情況而定，有關第15輪的規劃，最快在明天對外說明，他指出，混打在11月都有可能「這個應該不會跳票」，且往後混打疫苗擬規劃在平台上做意願登記，近日若準備好就會開放。
拜習視訊會今登場 美中談什麼？BBC：台灣問題將成關鍵
美國總統拜登與中國國家主席即將在美東時間15日晚間（台灣時間16日上午）舉行視訊峰會，會有哪些急待解決的問題被搬上檯面討論，引起國際社會密切關注。儘管美國與中國上週才在氣候峰會COP26中發表聯合聲明，但是台海軍事對抗疑慮日漸加深，兩國之間的分歧以及緊張局勢仍未獲得緩解。
以往美國總統上任後都會與中國最高領導人進行會晤，但自從前川普政府時期，與中國雙邊關係全面惡化，甚至被外界認為已經跌落至兩國邦交化以來40年最低點。雖然拜登上任之後，與習近平進行過2次電話會談，但是兩國關係仍舊沒有改善跡象，兩人也都承認美中關係出現了顛簸。英國媒體《BBC》更針對兩國即將討論棘手的話題進行分析。
分析指出，這次會談的期望值很低，但是召開會談這件事本身就是重大成果，顯示出雙方都打算修復過去幾年急劇下滑的美中關係。
其中台灣問題可能會是首要議程。拜登希望習近平承諾維護台海和平，因為北京當局持續加強對台灣的軍事壓力。但是作為回報，拜登將不得不向習近平保證，美國在台灣主權問題上不抱持任何立場。
這次會談將是拜登說服習近平相信「美國政府對中戰略將是穩定雙邊關係的框架」的一次機會。美國國務卿布林肯曾表示，「該競爭的時候競爭，可以合作的時候合作，必須對抗時則與之對抗。」
劉嘉玲「拍一部戲拆一間廁所」 拒絕和梁朝偉共用
港星劉嘉玲出道30餘年，戲劇佳作無數，也是娛樂圈著名凍齡女星之一，與梁朝偉相愛相守的故事更是令人津津樂道。不過個性看似豪邁的她，坦言有潔癖，拍戲時因為無法忍受別人用過的廁所，會大費周章重新裝修再使用。
劉嘉玲早前在節目《最佳女主角》受訪，主持人要她按節目慣例爆料一個自己的祕密，劉嘉玲承認本身有嚴重潔癖，「拍《狄仁傑》時，我把酒店的整個廁所換掉了，連浴缸，洗手盆和馬桶，都換掉了...」主持人一聽頗訝異，再次確認：「妳是說，原來有的東西全都毀了，換成了新的馬桶和浴缸？」劉嘉玲回覆「對啊」，坦承拍戲對住宿要求很高，會請劇組一定要先將飯店所有的東西都換新，尤其是廁所、浴室，且沒有一次例外。
對次，主持人好奇枕邊人梁朝偉怎麼上廁所，劉嘉玲表示：「我們從一開始就是兩個洗手間，一直都是分開用！」原來她和梁朝偉在家有各自的盥洗間，不會共用，如此一來也可以省下互相等待的時間。
相較自己，劉嘉玲說，梁朝偉私下很邋遢，讓有潔癖的她很抓狂，「他是那種一回家就躺在床上，我很害怕他把外面的病菌帶回家裡．滿腦子在想，你穿的那條褲子坐過什麼沙發？有什麼人坐過？你帶了多少灰塵回家？」劉嘉玲直言，這些煩惱都是自找的，是自己跟自己過不去，很羨慕梁朝偉自在的狀態，她也從沒想要改變對方，就像梁朝偉從來沒有埋怨過她的潔癖。
什麼東西漲價最心痛？泡麵才奪第3 冠軍是它：貴到想哭
近期由於原物料、貨運費用接連調漲，市場上不少產品皆宣布漲價，許多店家也因不堪負荷宣布調漲部分商品。對此，就有網友好奇在萬物皆漲的時代，「最近有什麼民生日常漲到你心痛？」隨即引發眾人討論，其中泡麵只排第三名，冠軍更是讓鄉民悲痛直喊「貴到想哭！」
一名網友於PTT八卦板上發文，表示除了房價以外，最近還有什麼是在日常生活中的物品，漲價到讓人心痛的呢？他緊接著分享，「小魯這邊的是，水煎包菜的20、有肉燥的25、蝦仁炒飯是蝦仁x4~5 =100NT，便當都漲10快左右，換機油200」。
貼文一出，其中最多人點名「便當」，無奈坦言「便當漲價，到處都漲，無法抵制」、「三個月前一個便當原本90，然後一直漲，下個月又要漲到140」、「還是有便宜平價便當，但自助餐不太敢去了」、「便當+10，這種跑不掉的最有感」、「便當越來越貴了」、「便當全部100起跳」。
再來則是「青菜」，直言「炒飯漲10元，青菜漲20」、「青菜阿！漲幅60%」、「水果跟青菜貴到哭」、「蔥漲到有夠誇張」、「真的是青菜」、「自助餐夾青菜付錢有心痛」、「你有在買菜煮菜應該更有感」；還有「泡麵」亦被許多鄉民提及，「泡麵啊哭」、「這篇一定有泡麵」。
除了上述答案，網友們也分享其他品項，「全部，每天吃的乾麵和滷蛋都各漲5元」、「吃的、油價、國際運費QQ」、「大腸麵線大碗65漲價到70元」、「雞排一個要80，根本不敢吃了」、「便當、炒飯、鹹酥雞、手搖杯、雞排」。（編輯：張嘉哲）