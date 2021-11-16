拜習會在即 白宮：拜登處強勢地位 會要求中國守規則
美國總統拜登(Joe Biden)與中國國家主席習近平，美東時間15日晚間7點45分（台北時間16日上午8點45左右）將舉行首場視訊會晤，是自拜登上任之後，2人第3次進行會談，國際社會高度關注。白宮發言人莎琪(Jen Psaki)表示，拜登總統將提出美方關注的多方面議題，並呼籲中國遵守規則，以符合美國及國際社會的期望。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-16 06:21:03
綜合外媒報導，拜習視訊峰會前夕，莎琪當地時間週一在白宮例行記者會中表示，在與習近平的會談中，拜登將對中國的行為表示擔憂，此次會面也提供機會，反映美國的價值觀，以及制訂與中國競爭的條件，並要求中國遵守規則行事。
莎琪聲稱，拜登在2國領袖峰會中，將處於優勢、強勢地位，主要歸功於基礎建設法案通過， 也是20年來美國在基礎設施方面的投資，首次超過中國，加強了美國的國內競爭力。
莎琪預計，拜習視訊峰會將持續幾個小時，雙方也會就有一致利益的領域進行討論。她亦認為，拜登政府在上任後積極重建與歐洲等區域夥伴的聯盟關係，在二十大工業國(G20)和聯合國氣候峰會(COP26)都取得重要進展。
報導指出，拜習視訊峰會將聚焦在緩和台灣和其他區域熱點的緊張局勢，但目前看來，雙方都沒有明確表達妥協的意願。有白宮官員透露，此次峰會將涉及多項話題，但由於會面方式和時間等因素限制，未必馬上就能有明確的成果。
當莎琪被問到拜登是否會杯葛北京冬奧時，她回應稱目前尚無更多資訊可提供，亦不知道習近平會否提出與冬奧有關的問題，留待2位領導人自行審視；此外，莎琪也沒有明言拜登會否與習近平討論美中第一階段貿易協議內容，但拜登會表明與中方的競爭關係，以及反映美方在經貿上感興趣的價值觀。