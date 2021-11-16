把握今日好天氣！各地多雲到晴 氣溫稍回升日夜溫差仍大
中央氣象局表示，今（16）日各地及澎湖、金門多雲到晴，僅東半部、馬祖地區及大台北山區有零星短暫雨，整體來說，天氣與昨日相似，屬於穩定的好天氣，白天氣溫稍回升，北部及東北部高溫來到27度、中南部及台東30度，各地低溫約在18至21度，早晚仍偏涼、日夜溫差大；明起水氣增加，中部以北及東北部雲量增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
編輯中心／綜合報導
2021-11-16 06:36:19
氣象局指出，今日各地大多為多雲到晴，僅東半部及大台北山區有零星短暫雨，尤其下半天將受到華南雲系東移明顯影響，北部出現短暫雨。氣溫方面，白天溫度稍回升，北部及東北部高溫來到27度、中南部及台東30度，各地低溫約在18至21度，早晚仍偏涼，日夜溫差將達到8至9度。
氣象專家彭啟明表示，到週三前東北季風轉成東北風，台灣天氣穩定，東半部雲量較多，迎風面偶陣雨，西半部則相當晴朗穩定，為舒適的天氣型態。預計明晚起，有新一波鋒面開始接近，後面又有冷空氣南下，週三至週四隨著台灣上空逐漸有低壓波動發展並東移，整體雲量明顯增多，中北部、山區將轉陰時多雲有短暫雨天氣，白天高溫下降。
彭啟明說，週四隨著低壓波動東移，將開始受到水氣影響，北部東半部較為陰沉偶陣雨，中南部為多雲的天氣型態，一直到週末水氣減少後，會再轉晴回溫，並類似這兩天轉晴的天氣。（編輯：林莞茜）