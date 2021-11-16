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拜登簽署通過33兆台幣基建法案！將創大量就業機會

▲美國總統拜登正式簽署價值1.2兆美元的基礎建設法案。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登正式簽署價值1.2兆美元的基礎建設法案。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-16 07:52:15

美國總統拜登(Joe Biden)於當地時間15日簽署價值1.2兆美元（折合新台幣約33.3兆）的基礎建設法案，將投注大量資金在公路、橋樑等基礎建設，當局聲稱，這將為美國創造大量的就業機會。

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綜合美國《有線電視新聞網》(CNN)、《全國廣播公司商業頻道》(CNBC)等外媒報導，拜登15日在白宮南草坪簽署這項基礎建設法案，強調這是跨黨派合作的成果，美國正在邁向里程碑，以重建更美好的國家，向人民承諾生活的重大改善。

《基礎設施投資和就業法案》(Infrastructure Investment and Jobs Act)今年8月初在聯邦參議院通過，11月5日在眾議院以228比206票通過後，送交白宮等待拜登簽署。

報導指出，在立法完成後，將在5年內為美國的基礎設施提供5500億美元（約新台幣10.5兆元）的聯邦投資，投資重點包括公路、橋樑等基礎建設1100億美元（約新台幣3兆500億元）、鐵路660億美元（約新台幣1.83兆元）、650億美元（約新台幣1.8兆元）用來擴大寬頻網路的基礎建設、水管更新與用水處理550億美元（約新台幣1.5兆元）、大眾運輸系統390億美元（約新台幣1兆元）、機場250億美元（約新台幣6942億元）、港口170億美元（約新台幣4721億元）；另根據法案文本，還有75億美元（約新台幣2082億）將用於建立一個全國性的電動汽車充電器網絡。

拜登聲稱，該法案是重建美國藍領的重要藍圖，過程中不會有任何人掉隊，在歷經多次協商後，2黨達成了必要的共識。

法案中有許多項目，著重在提倡綠能、對抗暖化與環境污染。資金將在5年內陸續撥出，許多重大功能可能需要數月或數年才能啟動。

報導也提到，由於持續的通貨膨脹和揮之不去的疫情，都削弱了拜登的支持率，也讓明年的期中選舉面臨危機，為了重振執政黨的士氣，也為了捍衛在國會的多數席位，拜登政府需要一個標誌性的成就。

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