拜習視訊會登場！拜登籲坦率溝通 習近平：辦好各自的事
美國總統拜登(Joe Biden)與中國國家主席習近平，美東時間15日晚間（台灣時間16日上午）舉行首場視訊會晤，是自拜登上任之後，2人第3次進行會談，國際社會高度關注，事前有多家外媒引述消息指出，台灣問題很可能會是這次視訊會晤的首要議程，習近平將在會議上提及台灣問題，以及多國抵制北京冬奧等議題。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-16 09:24:04｜2021-11-16 09:32:16
拜登在會晤開始時表示，身為美中2個大國的領導人，美中關係的走向，不只攸關2國人民，也攸關全世界，雙方有責任確保競爭不會滑向無謂的衝突，需要建立護欄，保持坦白直率的溝通，而非不迴避問題。
拜登並提到，美國永遠捍衛自身的價值觀、利益和盟友，確保印太地區自由開放。
作為對拜登的回應，習近平則表示，身為全球2大經濟體與聯合國安理會常任理事國，中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展。
據了解，在場除了拜登以外，美國國務卿布林肯(Antony John Blinken)、財政部長耶葉倫(Janet Yellen)等重要官員亦有與會。根據白宮發言人莎琪(Jen Psaki)在會晤前的說法，本次會晤預計會歷時數小時，討論範圍廣泛，拜登可能會直接且坦率地向習近平表明對中方種種行為的擔憂，包括對台灣的挑釁行為、對美國盟友的經濟脅迫、對國際秩序的威脅、南海主權爭議等。