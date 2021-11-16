有陪侍八大行業0時有條件復業 警方擴大盤查防「偷渡」
指揮中心宣布，今（16）日0時起「有陪侍」八大行業有條件復業，但相關人員和顧客均須接種過1劑疫苗且滿14天。為防防疫出現漏洞，台北市警方加強臨檢盤查，疫苗接種紀錄卡真偽、接種日期為審查重點。
編輯中心／綜合報導
2021-11-16 09:39:06
根據指揮中心指引，16日零時起，有陪侍服務的合法娛樂場所，可有條件開放營業，除了實施實聯制、量體溫、除飲食等例外情形，也須全程戴口罩、從業人員應至少接種1劑疫苗滿14天，首次服務前應提供 3 日內的抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明；未完整接種2劑疫苗滿14天的從業人員，須每週1次抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗，另顧客進場也應提供至少接種1劑疫苗且滿14天證明。
為避免防疫出現破口，或因「報復性消費」導致民眾酒後糾紛開放首日，警方將加強臨檢盤查，店家和顧客都相當配合無脫序、鬧事情事，也未傳出有人違規偷渡。
據統計，台北市政府已核准40家酒店、酒吧和舞廳的申請，目前尚有數10家業者待市府聯檢單位復審過關。台北市警察局表示，民眾消費之餘應遵守防疫實聯制等防疫規定，若發現未落實防疫相關規定，將檢具相關事證函請主管機關依權責認定裁罰。（編輯：林莞茜）