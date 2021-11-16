綠營大數據：公投「四個不同意」搜尋比例56%大勝

公投倒數32天，朝野宣傳和動員也不斷升溫。民進黨一開始就定調「四個不同意、台灣更有力」口號，全黨總動員舉辦說明會；國民黨部分，黨主席朱立倫喊出「四個同意」後，卻屢屢爆出藍營縣市長不買帳，日前藍營更改口成「兩同意、兩尊重」，引發議論。臉書粉專「聲量看政治」指出，根據GoogleTrend的7天的搜尋聲量，「四個不同意」與「四個同意」的搜尋比例，是56%比44%；綠營跟藍營觀測聲量則為79.4%比20.6%。
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綠營幕僚指出，這顯示舉辦各縣市公投說明會，不只在實體的陸戰有起到動員效果，透過各種平台擴散地方說明會，加上網路社群上的討論，都能搶佔各種通路的話語權，而這些效果也可從大數據等客觀數字來印證。
根據綠營觀測的大數據，近三週（自10月24至11月14日）四個不同意的聲量約為24.1萬則，四個同意、四個都同意、兩同意兩尊重、兩個同意，全部加起來則僅有6.2萬則。
綠營幕僚認為，這顯示越來越多理性、邏輯清晰的民眾，在經過說明後，不會被國民黨話術欺騙，許多在菜市場買菜的婆媽，都能用「萊牛可以吃，萊豬為何不行」把國民黨立委蔣萬安問到啞口無言。
綠營幕僚分析，綠營一開始就喊出整齊劃一的「四個不同意」，黨內團結一致，分頭進行公投說明會，然而國民黨卻因為各縣市長，包括新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長徐耀昌等，紛紛打臉國民黨主席朱立倫以及重啟核四公投案，導致國民黨進退失據，不論是論述或口號都呈現各說各話甚至互相打臉的情形。
粉專「聲量看政治」透過GoogleTrend檢視近7日公投聲量，四個不同意與四個同意的搜尋比例為56%：44%；四大公投議題中，核四議題攸關生命財產安全，網友最為關心，搜尋度最熱占52%，其他三公投題，包括藻礁、萊豬、公投綁大選，聲量比為24%、18%、6%。