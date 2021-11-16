綠營大數據：公投「四個不同意」搜尋比例56%大勝

公投倒數32天，朝野宣傳和動員也不斷升溫。民進黨一開始就定調「四個不同意、台灣更有力」口號，全黨總動員舉辦說明會；國民黨部分，黨主席朱立倫喊出「四個同意」後，卻屢屢爆出藍營縣市長不買帳，日前藍營更改口成「兩同意、兩尊重」，引發議論。臉書粉專「聲量看政治」指出，根據GoogleTrend的7天的搜尋聲量，「四個不同意」與「四個同意」的搜尋比例，是56%比44%；綠營跟藍營觀測聲量則為79.4%比20.6%。





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