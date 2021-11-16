翻臉？蕭敬騰PO毛孩影片 謝和弦一句留言引1.5萬人朝聖
蕭敬騰（老蕭）先前在微博貼出為北京冬奧倒數的影片，一句「做為中國觀眾」引發兩極論戰，近日他在臉書和IG分享毛小孩的影片，曾同屬華納音樂的謝和弦在底下留言開嗆「看看你在人民幣面前多乖」，引發熱議。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-16 10:16:42｜2021-11-16 10:55:05
老蕭13日上傳愛犬在家玩耍的影像，寫下：「看下小孩多乖。」隔天，謝和弦現身留言譏：「看看你在人民幣面前多乖，哈們。」吸引1.5萬人按讚、超過3千人留言，比老蕭原本的貼文還多。
網友翻出兩人過去互動和合照，謝和弦2014年1月發文感謝老蕭提攜，「到現在還是把這件事放在心中，那時候我跟老蕭，其實私底下並沒有什麼交情，當時我發第一張專輯後，沒什麼宣傳也沒什麼新聞，只有一顆很鳥的爆炸頭，我也不知道他幹嘛沒事找我，當他巡迴演唱會台中場的嘉賓，還幫我發了一篇新聞稿，送我一堆芭樂，後來想通了，那是老蕭無私的善良。」
如今雙方交情似乎回不去，一派網友附和「今天開始我的新偶像是謝和弦」、「real到炸」、「人民幣很香的」，也有網友反擊「人家po狗...你在人民幣？邏輯是？求解讀」、「吃不到葡萄心酸嗎？」（編輯：楊穎軒）