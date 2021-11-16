請纓對戰徐國勇挨批搏個人聲量 羅智強：別讓綠見縫插針
中選會舉辦公投意見說明會，但國民黨因不滿民進黨名單派出小咖，不願「上駟對下駟」而陣前換將，15日確定替換名單，由北市議員張斯綱、鍾沛君、王鴻薇以及國民黨婦女部主任林麗蟬、羅智強辦公室主任楊植斗上陣。不過，被換下的黨副秘書長羅智強卻以臉書公告要請纓上陣，事後才去跟黨高層溝通，引發黨內不滿，認為名單一改再改，只是消耗國民黨能量，幫羅智強營造自身聲量而已。
記者余祥／台北報導
2021-11-16 10:30:23
羅智強不滿在臉書表示，面對民進黨撲天蓋地的用國家資源宣傳，要擔心的是公投的聲量不夠，每個國民黨的夥伴誰不是用盡全力地為公投博聲量？竟然會有人嫌別人在搏公投聲量？國民黨全台各角落的螞蟻雄兵已再次讓民進黨感到威脅，最後關頭了，不要再給民進黨見縫插針的機會。
中選會舉辦公投意見說明會，18日第二場說明會將登場，其中公投綁大選一案，羅智強自行請纓上陣，代替朱立倫，對戰內政部長徐國勇。
羅智強先批，不知道批評他的黨內人士是何方神聖，他先向黃秘書長表達請戰內政部長徐國勇的意願，秘書長同意後，他再致電領銜人江啟臣，也經江同意後，才發臉書請戰徐國勇。
羅智強說，他又不是第一天從政，如果沒有請得令牌，豈會草率請戰？他拚公投拚的連命都不要，這叫搏「個人聲量」？那請這位「假黨內人士」也去街頭睡49天搏一下聲量，也去騎腳踏車、摩托車環島二圈去搏一下聲量。他不會灰心，繼續拚。