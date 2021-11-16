中國太陽能板疑涉維族奴工　澳洲推動立法禁進口

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報導指出，新疆維吾爾族人遭中國當局集體監控，未經審訊下大規模拘留、強迫勞動等問題，早已引起聯合國、澳洲政府以及國際人權團體的關注。
墨菲說，全球生產太陽能板的關鍵材料多晶矽（polysilicon）有一半是來自中國新疆；而且澳洲市面上出售的太陽能板，絕大部分是中國製造；因此，澳洲消費者很可能會買到涉及迫害維吾爾族奴工的血汗太陽能板。
墨菲估計，在世界各地太陽能板的生產過程中，其供應鏈都有可能涉及僱用維吾爾族奴工。
甘迺迪國際公義研究中心主席、英國御用大律師、女男爵甘迺迪（Baroness Helena Kennedy QC）指出，太陽能板供應鏈涉及維吾爾族奴工的問題，是證據確鑿的，因為，有很多太陽能板廠商高調地宣揚自己參與新疆當局的就業培訓計畫。
澳洲無黨籍獨立參議員派屈克（Rex Patrick）認為，澳洲政府應該加強推動立法，以杜絕任何涉及強迫勞動的產品進口。
澳洲國會網站資料顯示，派屈克6月24日向參議院提出「海關修訂條例（禁止強迫勞動產品）議案2021」（Customs Amendment [Banning Goods Produced By Forced Labour] Bill 2021）。隨著參議院於8月23日三讀通過後，有關議案於當天在眾議院完成首讀。
派屈克向ABC表示，待國會通過新法後，任何太陽能板的生過程若涉及僱用奴工，將無法從海外賣到澳洲。
派屈克表示，血汗太陽能板涉及國際關係和種族滅絕問題；由於茲事體大，澳洲政府應該要態度鮮明，即使可能進一步衝擊與中國外交和貿易關係，也不應該投鼠忌器。
工黨（Labor）參議員季欽（Kimberley Kitching）相信，澳洲消費者絕對不願看到自己家裡安裝血汗太陽能板。
季欽表示，工黨支持要求廠商必須提出沒有涉及奴工的證明。她認為，這攸關澳洲民眾的人格、澳洲的國格和價值觀的問題，茲事體大；絕不可以裝作視而不見，進而助長強迫勞動。
ABC報導，針對中國製太陽能板涉及維吾爾族奴工的問題，中國駐澳洲大使館有不具名人員予以否認。
美國商務部今年6月24日公布，將5家中國太陽能企業列入出口管制實體清單（Entity List），指它們在新疆涉及強迫勞動。
據澳洲聯邦政府屬下的潔淨能源委員會（Clean Energy Council）網站顯示，截至2020年底為止，澳洲有超過270萬個住戶於屋頂安裝大陽能板，占全國住戶的27.3%。（編輯：馮昭）1101116