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中國太陽能板疑涉維族奴工　澳洲推動立法禁進口

▲國際人權團體指中國製太陽能電池板的生產過程中，涉及僱用新疆維吾爾族奴工。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際人權團體指中國製太陽能電池板的生產過程中，涉及僱用新疆維吾爾族奴工。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-16 11:33:55

（中央社記者丘德真雪梨16日專電）國際人權團體指中國製太陽能電池板的生產過程中，涉及僱用新疆維吾爾族奴工。對此，多名澳洲參議員要求澳洲政府採取行動，以保障消費者，避免淪為侵犯人權的幫凶。

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澳洲廣播公司（ABC）今天報導，英國甘迺迪國際公義研究中心（Helena Kennedy Centre for International Justice）教授墨菲（Laura Murphy）指出，澳洲消費者購買的太陽能板很可能是來自僱用維吾爾族奴工的血汗工廠。

報導指出，新疆維吾爾族人遭中國當局集體監控，未經審訊下大規模拘留、強迫勞動等問題，早已引起聯合國、澳洲政府以及國際人權團體的關注。

墨菲說，全球生產太陽能板的關鍵材料多晶矽（polysilicon）有一半是來自中國新疆；而且澳洲市面上出售的太陽能板，絕大部分是中國製造；因此，澳洲消費者很可能會買到涉及迫害維吾爾族奴工的血汗太陽能板。

墨菲估計，在世界各地太陽能板的生產過程中，其供應鏈都有可能涉及僱用維吾爾族奴工。

甘迺迪國際公義研究中心主席、英國御用大律師、女男爵甘迺迪（Baroness Helena Kennedy QC）指出，太陽能板供應鏈涉及維吾爾族奴工的問題，是證據確鑿的，因為，有很多太陽能板廠商高調地宣揚自己參與新疆當局的就業培訓計畫。

澳洲無黨籍獨立參議員派屈克（Rex Patrick）認為，澳洲政府應該加強推動立法，以杜絕任何涉及強迫勞動的產品進口。

澳洲國會網站資料顯示，派屈克6月24日向參議院提出「海關修訂條例（禁止強迫勞動產品）議案2021」（Customs Amendment [Banning Goods Produced By Forced Labour] Bill 2021）。隨著參議院於8月23日三讀通過後，有關議案於當天在眾議院完成首讀。

派屈克向ABC表示，待國會通過新法後，任何太陽能板的生過程若涉及僱用奴工，將無法從海外賣到澳洲。

派屈克表示，血汗太陽能板涉及國際關係和種族滅絕問題；由於茲事體大，澳洲政府應該要態度鮮明，即使可能進一步衝擊與中國外交和貿易關係，也不應該投鼠忌器。

工黨（Labor）參議員季欽（Kimberley Kitching）相信，澳洲消費者絕對不願看到自己家裡安裝血汗太陽能板。

季欽表示，工黨支持要求廠商必須提出沒有涉及奴工的證明。她認為，這攸關澳洲民眾的人格、澳洲的國格和價值觀的問題，茲事體大；絕不可以裝作視而不見，進而助長強迫勞動。

ABC報導，針對中國製太陽能板涉及維吾爾族奴工的問題，中國駐澳洲大使館有不具名人員予以否認。

美國商務部今年6月24日公布，將5家中國太陽能企業列入出口管制實體清單（Entity List），指它們在新疆涉及強迫勞動。

據澳洲聯邦政府屬下的潔淨能源委員會（Clean Energy Council）網站顯示，截至2020年底為止，澳洲有超過270萬個住戶於屋頂安裝大陽能板，占全國住戶的27.3%。（編輯：馮昭）1101116

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