賴士葆脫口飯局妹挨轟　女主播「壓抑陰影」油然而生

日前傳出衛福部長陳時中未戴口罩與朋友一同K歌，隨後澄清是私人聚會，且時間點是在去年6月，而其中一名長髮美女也引人注意，國民黨立委賴士葆看到後，就直呼對方應該是「飯局妹」，他事後也因此事屢遭撻伐。對此，主播陳乃瑜今（16）日一早就在臉書上透露自己也曾被冠上「飯局妹」，並有感而發內心深藏已久的壓抑情緒。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-16 10:40:46
雖然表面上和同事們討論「飯局妹」話題時總談笑風生，不過其實陳乃瑜內心有些壓抑，她娓娓道出曾被誤認當飯局妹的經過：「那是一位新聞上所謂的『知情人士』，邀請現場還有商界人士、媒體同業前輩，但不知道為什麼我就被誤認是飯局妺了，很多動作都讓我覺得非常不尊重、不舒服，我再度表明我是誰、我的職銜後就匆忙離開。」
看到賴士葆的言行，讓陳乃瑜不禁開始憶起當初的執念，和至今仍沒有解決的問題：「有時會陷入檢討自己、責怪自己的負面情緒，我是不是看起來不夠莊重嚴肅？我是不是穿著打扮不夠得體？我是不是撐不出氣場？但真的是我的錯、我的問題嗎？」
陷入自我懷疑輪迴的陳乃瑜，坦言無論是穿著打扮、頭髮長短，到現在仍有許多人打從心底，就認定女性不是他們的座上賓，或許聽起來不可思議，不過她強調這確實是真實發生的事情。