砸1.43億採購AT-6「金剛狼」攻擊機！泰國成為首個國際客
泰國皇家空軍（Royal Thai Air Force，RTAF）日前宣布與美國德士隆航空集團（Textron Aviation )簽訂價值1.43億美元契約，預計購入8架AT-6H「金剛狼」（Wolverine）輕型攻擊機，盼能加強執法、執行攻擊任務，提昇泰國邊境安全，而這也是「金剛狼」輕攻擊機的第1筆國際訂單。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-16 10:40:55
綜合《Defense News》、《AirForce Technology》等外媒報導，德士隆集團在杜拜航展（Dubai Airshow）的第1天，就向泰國賣出了8架旗下比奇飛機公司（Beechcraft）生產的AT-6H「金剛狼」（Wolverine）輕型攻擊機，總價為1.43億美元（約新台幣39.7億元），這既是該型飛機的第一份銷售成績，也使泰國成為輕AT-6的首個國際客戶。
根據合約，8架飛機的生產工作都將在美國堪薩斯州威奇托（Wichita）的工廠進行，合約內容還包含地面支援設備、零組件、相關培訓工作和輔助設備等等。泰國空軍參謀長蒙塔尼亞（Chanon Mungthanya）上將指出，此購機計劃將能協助清邁（Chiang Mai）空軍基地第41作戰聯隊，執行攻擊任務，也與與政府S-11曲線（S-Curve 11）戰略相符，能使國防發展處於領先地位、發展防務多樣性，同時也能吸引外國及泰國防務公司參與。
德士隆防空防務公司總裁暨執行長哈莫爾（Thomas Hammoor）則表示，RTAF向來是美國重要的安全盟友，未來將利用AT-6 AT-6優秀的滯空性能與先進感測器，執行多種低強度作戰行動，包含邊境安全巡邏、打擊走私、販毒與人口販賣等任務，藉此取代泰軍老化的L-39教練機機隊。