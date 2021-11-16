航運股領漲！台股早盤衝上17708點漲73點、長榮航漲停
美股在觀望拜習會、即將公布10月零售數據及零售業財報之下，4大指數均貼近平盤小跌作收，台股今（16）日早盤則開高走高，在航運股領軍之下，大盤更一度衝破17700點，來17708.10點、上漲73.63點，只是上攻力道不足，隨後又拉回17700點之下，目前在17690點上下震盪，上漲逾50點。
記者顏真真/台北報導
2021-11-16 11:00:10
隨著節日購物季即將來臨，市場觀望零售數據及大型零售業財報數字的公布，加上拜習會也要登場，美股4大指數貼近平盤小跌作收，其中道瓊工業指數跌12.86點，跌幅0.04%，以36087.45點作收；標普500指數微跌0.05點，收在4682.80點；科技股那斯達克指數小跌7.11點，跌0.04%，收在15853.85點；費城半導體指數微跌0.75點，跌0.02%，收3793.75點。
台股今日則與美股脫鉤，早盤以17639.96點、上漲5.49點開出後，持續走揚，並一度衝上17708.10點，上漲73.63點，其中航運股受惠年節效應及漲價題材，漲幅更超過4%，長榮航更攻上漲停，來到29.4元，華航盤中也漲超過9%，貨櫃三雄亦有2%以上漲幅。
不過，在衝破17700點之後，台股隨後又拉回到17700點之下，目前在17690點上下震盪，仍上漲逾50點，盤面上除航運股表現強勢之外，電機機械也有1%的漲幅，電子的半導體、通信網路、電腦週邊設備類股目前也漲逾0.5%左右，倒是鋼鐵股跌逾1%，金融保險、生技醫療、化工、塑膠、紡織類股目前也都走跌。