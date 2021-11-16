國際街頭藝術節周六登場 史哲：燈會在高雄會前會的亮點
高雄苓雅國際街頭藝術節本周六(20)日即將在苓雅區衛武迷迷村舉辦「2021高雄苓雅國際街頭藝術節」成果展，今年活動不僅結合2022台灣燈會，加入光的意象，也特別將今年剛啟用的綠園道融入其中，特別在正義車站周邊以彩繪妝點牆面，副市長史哲今(16)日表示，25個國家、83位藝術者，完成187件牆面、路面彩繪等作品，將成為2022台灣燈會在高雄會前會亮點。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-16 11:24:06｜2021-11-16 12:01:29
「2021高雄苓雅國際街頭藝術節」成果展已邁入第6年，今年的彩繪展區不僅新增高雄歷經20年鐵路地下化成果的「綠園道」，活動特別結合2022台灣燈會元素，加入光的意象，讓活動將成為2022台灣燈會在高雄會前會亮點，至於在大眾運輸上，捷運衛武營站、臺鐵正義車站皆位於台灣燈會衛武營燈區，歡迎民眾提前感受捷運橘線穿梭衛武營、愛河灣 2 大燈區的便利。
史哲表示，今年苓雅國際街頭藝術節結合市府綠園道啟用，特別在正義車站周邊以彩繪妝點牆面，為搭配2022台灣燈會，從鄰近建軍里建軍路營造、經府前路及中山西路至衛武迷迷村，讓藝術版圖加大。迄今牆面部分邀請的藝術家累計有 25個國家、83位藝術者，完成183面大型建物牆面彩繪及1條路面彩繪、1條主題巷道、1處高速公路涵洞、1座天橋及各項小物件互動裝置藝術，讓苓雅成為媲美美國紐約及澳洲墨爾的大型壁畫區。
苓雅區長陳進德表示，苓雅國際街頭藝術節每年活動都展現不同的創意，起初區公所及里長辦公處的投入，至今合社區團隊力量及置入公司品牌行銷，多方合作的力量，造就源源不斷的創新。
高雄苓雅國際街頭藝術節每年都有新亮點，參與人次屢創新高。今年活動現場設有大型壁畫創作巡禮、在地藝術家主題展、裝置藝術賞析、網紅打卡熱點天空藝術、夜間藝術壁畫及街舞&塗鴉PK賽等六大主題外，為增添現場趣味另設置有音樂饗宴、各式各樣特色美食餐車及&高貴不貴文創藝品攤位、塗鴉彩繪藝術區+現場即興彩繪創作區、幽默風趣、技巧無限的街頭雜技藝人表演、多媒體數位APP動態壁畫展示、唯美唯肖街角藝術及環保裝置藝術巡禮、夜間GOBO燈步道、彩繪比賽及迷迷村紀錄影片發表等九大元素。