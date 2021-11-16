台中虐殺案又爆傷害警放人 議員怒批警局長「怕事」

台中發生瑪莎拉蒂街頭暴力案件，警方未以現行犯逮補，僅「函送」將人放走，震驚全國！國民黨市議員陳文政今 (16) 日質詢時，怒批市警局「縱放人犯不只一次」指出， 10 月 28 日台中北區弘旺人力派遣公司，才發生 20 歲蔣姓男子虐殺案；未料過了 11 天，又將鄰居打到顱內出血、鼻骨骨折；而警方獲報後，仍以「函送」處理，將嫌犯一夥直接放出警局，讓街坊鄰居活在恐懼之中，離譜程度超越瑪莎拉蒂案。警察局長蔡蒼柏說，警方依法「上溯下查」全力偵辦，並移送台中地檢署擴大偵辦中。

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陳文政重批，「粉飾太平、縱放人犯」儼然變成警方處理暴力事件的 SOP 。瑪莎拉蒂屬於車禍後發生的暴力事件，無法事先預知；但北區弘旺人力公司內把 20 歲的蔣姓男子活活毆打虐死，已經屬於重大刑案，理應加強治安維護；離譜的是，短短 11 天後的 11 月 8 日，弘旺人力又把鄰居打到顱內出血，警方仍以「函送」處理，當天把嫌犯放出警局。

陳文政表示，當天他就接到傷者女兒的陳情，淚訴「為什麼才剛發生重大刑案，又打傷我爸，竟然把人給放出來」，陳文政也將此事轉告市長盧秀燕。在盧市長震怒後，警方才改以「移送」方式把人抓回來。

陳文政重批，警察局長蔡蒼柏「怕事」「粉飾太平」的領導作風，正是導致連續縱放人犯的主因。瑪莎拉蒂案受大眾關注前，短短 11 天內已經發生「弘旺虐殺案」、「瑪莎拉蒂暴力案」、以及「弘旺傷人案」，其中連續兩次縱放人犯，只因當下沒有輿論壓力，警察局長也沒有立刻道歉。

另，「但 11 月 9 日媒體人周玉蔻節目上打給蔡局長，做無關市政警政的政治操作，蔡局長竟然立刻發新聞稿向她道歉」他怒飆警察局長，認為此舉根本是在踐踏台中警察的尊嚴，市警局在這樣的領導風格下，只想著公開討好輿論、粉飾太平、息事寧人，難怪近期治安荒腔走板！