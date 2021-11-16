台中虐殺案又爆傷害警放人 議員怒批警局長「怕事」

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陳文政重批，「粉飾太平、縱放人犯」儼然變成警方處理暴力事件的SOP。瑪莎拉蒂屬於車禍後發生的暴力事件，無法事先預知；但北區弘旺人力公司內把20歲的蔣姓男子活活毆打虐死，已經屬於重大刑案，理應加強治安維護；離譜的是，短短11天後的11月8日，弘旺人力又把鄰居打到顱內出血，警方仍以「函送」處理，當天把嫌犯放出警局。
陳文政表示，當天他就接到傷者女兒的陳情，淚訴「為什麼才剛發生重大刑案，又打傷我爸，竟然把人給放出來」，陳文政也將此事轉告市長盧秀燕。在盧市長震怒後，警方才改以「移送」方式把人抓回來。
陳文政重批，警察局長蔡蒼柏「怕事」「粉飾太平」的領導作風，正是導致連續縱放人犯的主因。瑪莎拉蒂案受大眾關注前，短短11天內已經發生「弘旺虐殺案」、「瑪莎拉蒂暴力案」、以及「弘旺傷人案」，其中連續兩次縱放人犯，只因當下沒有輿論壓力，警察局長也沒有立刻道歉。
另，「但11月9日媒體人周玉蔻節目上打給蔡局長，做無關市政警政的政治操作，蔡局長竟然立刻發新聞稿向她道歉」他怒飆警察局長，認為此舉根本是在踐踏台中警察的尊嚴，市警局在這樣的領導風格下，只想著公開討好輿論、粉飾太平、息事寧人，難怪近期治安荒腔走板！
陳文政強調，蔡局長上任才短短數月，近期台中市治安已經千瘡百孔，已是事實。連續縱放人犯的原因，恐僅是為了美化治安數據；卻讓市民活在恐懼之中、也重創台中警察的威信。他表示，總要盧市長震怒，警察局才會積極偵辦，代表蔡局長明顯「不適任」，應知所進退，下台負責。