拜習會今登場！中方地點選人民大會堂　幽燕金秋圖展氣勢

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在拜習會召開之前，新華社先在微博上發布「中美元首視頻會晤期將開始舉行」的短訊預告，指出「經中美雙方商定，國家主席習近平將於北京時間11月16日上午同美國總統拜登舉行視頻會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。」
在這則微博貼文中，還搭配了兩張照片，其中一張能清楚看到，習近平座位後方的巨幅山水畫《幽燕金秋圖》，這幅畫正是人民大會堂東大廳的標誌，由此能推測出中方選擇與會的地點。
人民大會堂東大廳位於人民大會堂二樓東側，是中國舉行各種重大外事活動和重要會議的場所。東大廳內掛著的是人民大會堂內最大幅的山水畫作《幽燕金秋圖》，長16公尺、寬3公尺，是中國美術史上的一件標誌作品。內容呈現北戴河老龍頭到居庸關一帶的秋景，遠處群山連綿、長城矗立直上，畫作上更題詞「蕭瑟秋風今又是，換了人間」，以此彰顯出大國氣勢。
《幽燕金秋圖》不僅多次見證數屆中共新一屆中央政治局常委集體亮相，再加上幾乎每晚都會出現在央視《新聞聯播》當中，也因此被選稱為稱為是中國出鏡率最高的一幅山水畫。
16日登場的拜習會，中國出席人員除了習近平之外，還包括中央書記處書記丁薛祥、分管財經的國務院副總理劉鶴及兩位外事主管。美方則是有拜登，以及國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）等人與會。