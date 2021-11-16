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拜習會今登場！中方地點選人民大會堂　幽燕金秋圖展氣勢

▲中國國家主席習近平與美國總統拜登的視訊峰會16日上午登場。（圖／翻攝自新華社微博）
▲中國國家主席習近平與美國總統拜登的視訊峰會16日上午登場。（圖／翻攝自新華社微博）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-16 10:58:37｜2021-11-16 11:05:38

受到國際社會關注的拜習會於美東時間15日（台灣時間16日早上）正式展開，在會談召開之前，中國官媒《新華社》率先發布簡短訊息預告，並且搭配了兩張照片。從照片中的山水畫能夠推測出，這次拜習視訊峰會，中方選擇了人民大會堂東大廳作為與會地點，試圖彰顯大國恢宏氣勢。

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中國國家主席習近平以及美國總統拜登於台灣時間16日早上8時45分進行視訊會談， 這是拜登上任後，兩人進行的第三次會談，在美中關係持續緊張的局勢之下，這次會談備受國際社會關注。

在拜習會召開之前，新華社先在微博上發布「中美元首視頻會晤期將開始舉行」的短訊預告，指出「經中美雙方商定，國家主席習近平將於北京時間11月16日上午同美國總統拜登舉行視頻會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。」

在這則微博貼文中，還搭配了兩張照片，其中一張能清楚看到，習近平座位後方的巨幅山水畫《幽燕金秋圖》，這幅畫正是人民大會堂東大廳的標誌，由此能推測出中方選擇與會的地點。

人民大會堂東大廳位於人民大會堂二樓東側，是中國舉行各種重大外事活動和重要會議的場所。東大廳內掛著的是人民大會堂內最大幅的山水畫作《幽燕金秋圖》，長16公尺、寬3公尺，是中國美術史上的一件標誌作品。內容呈現北戴河老龍頭到居庸關一帶的秋景，遠處群山連綿、長城矗立直上，畫作上更題詞「蕭瑟秋風今又是，換了人間」，以此彰顯出大國氣勢。

《幽燕金秋圖》不僅多次見證數屆中共新一屆中央政治局常委集體亮相，再加上幾乎每晚都會出現在央視《新聞聯播》當中，也因此被選稱為稱為是中國出鏡率最高的一幅山水畫。

▲（圖／翻攝自新華社微博）
▲中方選擇在人民大會堂東大廳與會。（圖／翻攝自新華社微博）
16日登場的拜習會，中國出席人員除了習近平之外，還包括中央書記處書記丁薛祥、分管財經的國務院副總理劉鶴及兩位外事主管。美方則是有拜登，以及國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）等人與會。

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