阿圓曾「未戴罩」出席走鐘獎　一年後再揭沉痛傷疤

YouTuber阿圓從開箱南韓文化、美食，和各種時下流行穿搭、美妝走紅，現在頻道已累積70萬人訂閱。阿圓去年因從南韓返台，未滿隔離期就未戴口罩現身「走鐘獎」典禮，飽受外界撻伐後親自拍影片含淚道歉，如今事隔一年，她坦言其實這段期間相當難熬。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-16 11:29:45
一年一度的網紅盛會走鐘獎於13日順利落幕，儘管去年因未戴口罩惹上爭議，阿圓這次依舊盛裝出席典禮，事後除了曬出美照之外，阿圓也難得說出這一年的內心話：「我知道我的觀眾，期待我從哪裡跌倒就從哪裡站起來，結束那一刻，我在自己心裡對自己說我做到了。」
阿圓當時因此事多次道歉，在影片中淚崩表示自己徹夜難眠、備感無助，不過現在的她，只希望自己能充滿正能量：「這一年真的好難，再走一次然後過關。」也吐露經營頻道3年的心路歷程：「沒有一刻是放過自己的，被流量綁架、被比較，到後來不能出國被題材限制，只能不斷地嘗試新的方法前進，創作的內容不被喜歡時，要相信自己值得有一天會被喜歡，有時候會因為別人口中的自己而感到傷心，但網友的鼓勵對創作者來說，都是很大的力量。」
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