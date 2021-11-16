防「台灣有事」　日經：海陸自衛隊聯合統整訓練

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陸上自衛隊9月15日起至11月在九州舉辦了睽違28年的10萬人大規模聯合演習，海上自衛隊派出大隅級兩棲運輸艦「下北號」（JS Shimokita）參與。
雖然海上自衛隊船艦時常參加陸上自衛隊演習，但這次不同的是，穿上迷彩裝備的陸上自衛隊官兵登上船艦。這些士兵是負責後勤支援部隊，專門透過陸路將武器和食物運送到前線，而最近他們也開始研究海上運輸方式，因為陸上自衛隊的主要作戰任務目前也正開始轉移至水域。
報導指出，中國對台海的軍事活動主要發生在東海以及南海，一旦爆發「台灣緊急事件」，陸上自衛隊的首要任務將是保衛包含釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）在內的琉球群島，迅速將物資運送到島上至關重要。因為目前陸上自衛隊的後勤補給模式，是以「蘇聯入侵北方四島」為準，並不是用中國入侵南海島嶼，因此陸上自衛隊必須先瞭解海上作戰要點。
為了因應目前威脅，日本防衛省決定交給陸上自衛隊提供中小型運輸艦，並由海上自衛隊負責訓練陸上自衛隊。
陸上自衛隊參謀長吉田圭秀指出，陸上自衛隊沒有操作或是駕駛船隻的經驗，因此「將接受海上自衛隊的培訓，並與他們一起磨練我們的技能」。
報導指出，為了因應台灣發生緊急事件，毫無疑問地需要各自衛隊聯合運作。海上自衛隊以及陸上自衛隊將會部署搭載最新F-35B戰鬥機的準航母、出雲級護衛艦「出雲號」。在飛彈防禦方面，陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊也整合電腦系統，以增加攔截精準度。