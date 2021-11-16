自助餐怎麼夾不怕胖？營養師曝「4大秘訣」：順序很重要

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第一「澱粉」，澱粉也就是我們常常說的全穀雜糧類，建議以高纖為優先選擇、份量跟蔬菜一樣多（也就是蔬菜吃多少飯就吃多少）；第二「注意像蔬菜的澱粉」，很多看起來像蔬菜，其實他們都是澱粉（在臨床上很容易被誤會），像芋頭、馬鈴薯、地瓜、玉米、南瓜、菱角等都是澱粉，如果有吃到它們，記得要減少飯的攝取，懂得互相替換。
第三「蛋白質」，就是豆魚蛋肉類，建議以原型為主，少加工品，每餐份量為1掌心，肉、魚類、豆製品、蛋都是很好的蛋白質來源；第四「蔬菜」，建議各色都吃，並至少選擇2種顏色（每日份量為最少要1碗半，平常蔬菜吃的比較少的人真的要趁夾菜時多吃一點），另外像是藻類、菇類、大番茄、黃瓜、冬瓜等，也都屬於蔬菜類。
除了上述四大點，也可以記得補充三類食物，第一「油脂與堅果種子類」，每餐1茶匙（約大拇指第1指節大小）、第二「乳品類」，每天早晚1杯奶或是補充優格、優酪乳、起司和第三「水果類」，每餐1拳頭或切一切放到碗裡8分滿碗的量。
另外，高敏敏也表示，「吃的順序」也是一大關鍵，「先吃蔬菜、再吃蛋白質、最後吃澱粉」、「飯後可以再來份水果補充膳食纖維、維生素C」，最後，她也分享自己到自助餐的時候，最喜歡來份滷雞腿便當，將白飯改為全穀飯＋2格不同顏色的蔬菜，有時也會來杯無糖茶或水果做搭配，「這樣吃真的小資、健康又美味，重點是可以吃到很多菜」。（編輯：郭佩蓉）
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