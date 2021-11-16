遷址台北港「10大優點」曝光　環團：比外推更可行　

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「我們從一開始就沒有反對第三天然氣接收站。」潘忠政強調，他們自始都未反對建三接，只是要求不要蓋在藻礁生態系上，面對氣候變遷議題嚴峻，在能源轉型有多元路徑的情況下，減煤減氣、全面限縮石化依賴才是正道。
潘忠政指出，過去他們曾提出許多三接替代方案的可行性，但是都被開發單位以各種冠冕堂皇的理由否決，不過前環評委員鄭明修、前環保署長詹順貴等人都提出三接有替代方案，甚至時程比觀塘更快，希望政府立即宣布三接停工。
環境律師張譽尹說明，藻礁公投推動聯盟認為，三接遷址台北港N7～N9替代方案比政府提出的外推案更好、更可行，最多僅耗時5.5年，就能讓藻礁保育與能源轉型雙贏，兼得增氣減煤與改善中南部空氣汙染，還能節省納稅人1300億元公帑。
張譽尹進一步表示，政府拒絕任何遷址替代方案的唯一關鍵為「時程趕不及」，但時程從來就不是問題，問題在於政府漠視「程序正義」，不依法召開聽證程序、不依《文化資產保存法》及《野生動物保育法》進行相關審議，「這是民主臺灣的最大危機，需要人民以公民投票來複決此一不當選址政策。」
藻礁公投推動聯盟分析，三接若能遷址台北港有10大優點，在時程上最多僅要5.5年，與原址外推期間相當、儲槽量可以更多，還可以解決台北港已開發地區的使用閒置問題，有利國家財政、加速台北港區既有47座油槽遷建時程，遠離社區聚落。
此外，因為觀塘不用蓋港，費用方面更便宜，約可節省1300億元，且台北港風浪更小，卸收更安全，冬日風大時，觀塘港不能入港卸氣，但台北港還是可以卸氣，讓燃煤機組順利降載或停機，中南部老舊燃煤機組替代時程也不會延宕。
至於環境方面，藻礁公投推動聯盟則認為，遷址台北港對藻礁生態保育更好，能合併四接，保護外木山海洋珊瑚，還能讓擁護核四重啟的人，「再也沒有蹭藻礁公投聲量的藉口！」