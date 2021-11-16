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遷址台北港「10大優點」曝光　環團：比外推更可行　

▲環團認為，三接遷址台北港比現行政府所提的外推方案更佳，圖為進行中的三接工程。（圖／資料畫面，記者李春台攝）
▲環團認為，三接遷址台北港比現行政府所提的外推方案更佳，圖為進行中的三接工程。（圖／資料畫面，記者李春台攝）

記者許若茵／台北報導

2021-11-16 11:47:36

公投進入倒數階段，藻礁公投推動聯盟今（16）日與在野跨黨派立委召開記者會指出，三接遷址臺北港N7～N9方案比政府提出的外推案更可行，時程最多只要5.5年，就能兼得保育與能源轉型，還可增氣減煤並改善中南部空污，更能節省1300億元公帑。

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12月18日將舉行四大案公投，其中第20案珍愛藻礁公投由藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政領銜提出，主文為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」盼政府將中油三接遷離大潭藻礁。今潘忠政也偕同民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華，國民黨立委林為洲等人召開記者會，剖析中油三接遷址臺北港N7～N9替代方案可行性。

「我們從一開始就沒有反對第三天然氣接收站。」潘忠政強調，他們自始都未反對建三接，只是要求不要蓋在藻礁生態系上，面對氣候變遷議題嚴峻，在能源轉型有多元路徑的情況下，減煤減氣、全面限縮石化依賴才是正道。

潘忠政指出，過去他們曾提出許多三接替代方案的可行性，但是都被開發單位以各種冠冕堂皇的理由否決，不過前環評委員鄭明修、前環保署長詹順貴等人都提出三接有替代方案，甚至時程比觀塘更快，希望政府立即宣布三接停工。

環境律師張譽尹說明，藻礁公投推動聯盟認為，三接遷址台北港N7～N9替代方案比政府提出的外推案更好、更可行，最多僅耗時5.5年，就能讓藻礁保育與能源轉型雙贏，兼得增氣減煤與改善中南部空氣汙染，還能節省納稅人1300億元公帑。

張譽尹進一步表示，政府拒絕任何遷址替代方案的唯一關鍵為「時程趕不及」，但時程從來就不是問題，問題在於政府漠視「程序正義」，不依法召開聽證程序、不依《文化資產保存法》及《野生動物保育法》進行相關審議，「這是民主臺灣的最大危機，需要人民以公民投票來複決此一不當選址政策。」

藻礁公投推動聯盟分析，三接若能遷址台北港有10大優點，在時程上最多僅要5.5年，與原址外推期間相當、儲槽量可以更多，還可以解決台北港已開發地區的使用閒置問題，有利國家財政、加速台北港區既有47座油槽遷建時程，遠離社區聚落。

此外，因為觀塘不用蓋港，費用方面更便宜，約可節省1300億元，且台北港風浪更小，卸收更安全，冬日風大時，觀塘港不能入港卸氣，但台北港還是可以卸氣，讓燃煤機組順利降載或停機，中南部老舊燃煤機組替代時程也不會延宕。

至於環境方面，藻礁公投推動聯盟則認為，遷址台北港對藻礁生態保育更好，能合併四接，保護外木山海洋珊瑚，還能讓擁護核四重啟的人，「再也沒有蹭藻礁公投聲量的藉口！」

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