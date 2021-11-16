2021平均年薪創6年新高 碩、學士新鮮人起薪反下降
時序進入年底，正式檢視本年度薪資結構的時候。104人資學院在今（16）日公布《2021~2022台灣地區薪資福利調查報告》，雖然今（2021）年受到本土疫情爆發影響，但值得注意的是，本年度平均年薪來到65.6萬，創6年新高，然而職場新鮮人起薪卻創下5年來新低，人力銀行分析，和求職的預期心理有關。
記者黃仁杰／台北報導
2021-11-16 11:32:03｜2021-11-16 11:33:53
根據104人資學院公布的《2021~2022台灣地區薪資福利調查報告》，由於外銷出口額飆升，帶動2021年平均年薪總額上漲至65.6萬，為6年新高，增幅未2.5%，更創4年來新高。
然而，報告同時顯示，2021年學士起薪為3.1萬，5年來首次下滑；碩士起薪3.5萬，碩士6年來首次下跌。104人資學院資深副總經理花梓馨指出，今年新鮮人投入就業市場的時間，剛好是台灣疫情最嚴峻的時候，新鮮人預期更難找到工作的心理，加上本身談薪籌碼有限，進而造成碩、學士畢業生起薪雙降。
依職系，碩士、學士起薪最高的是「研發職系」、「工程施作職系」，最低的是「生產_第一線直接員工職系」高低相差6千~8千元。高薪的「研發職系」碩士可達4萬、學士3.4萬，「工程施作職系」碩士可達3.8萬、學士3.4萬。低薪的「生產_第一線直接員工職系」，碩士3.2萬、學士2.8萬。