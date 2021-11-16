張國榮離世前曾囑咐一件事 林青霞曝2人最後見面情況
在港片輝煌的年代時，捧紅了無數巨星，包括林青霞、王祖賢、張曼玉、劉嘉玲、張國榮、劉德華、張學友、梁朝偉等。其中從台灣飄洋過海到香港拍戲的林青霞，和張國榮更是培養出親密無間的革命情感。林青霞曾在著作中懷念摯友，透露張國榮叮囑她「不要在拍戲，也不要打太多麻將」。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-16 11:42:01
林青霞和張國榮曾是鄰居，會一起搭劇組的車到片場拍戲，有一次張國榮問林青霞：「還好嗎？」林青霞當時只是哭了出來，張國榮隨後安慰：「我會對妳好的。」2人的好情誼由此可見。林青霞、施南生曾在張國榮離世不久前一起去看電影，雖然當時覺得張國榮看似悶悶不樂，但林青霞一直到問了施南生才知道好友罹患憂鬱症。沒想到不到1個月，就傳出張國榮過世的噩耗，讓林青霞非常自責當時沒有立刻介紹認識的醫生給張國榮。
劉嘉玲日前曾在主持的節目《嘉玲秀》上爆料，張國榮打麻將時破綻百出，越是聽大的牌，手越是容易發抖，笑虧好友「這樣還能當影帝」，也坦承曾在張國榮面前模仿過他，讓對方又好氣又好笑。除此之外，劉嘉玲加碼爆料，林青霞的麻將間有一幅非常的大「東方不敗」劇照，讓朋友們看到後都沒有心情專心打麻將。
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