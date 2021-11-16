羅智強請纓上陣遭抹蹭聲量 黃健庭：藍營需要更多鬥士
針對公投意見發表會兩黨以名單較勁，引發不少口水紛爭，國民黨秘書長黃健庭今（16）日出席立院黨團大會，還原當時情況，也強調羅智強換上又換下的過程非常單純，就是因為民進黨的名單更換，藍營也有所調整，羅智強則主動請纓出戰，黨內非常支持，國民黨需要更多這樣的鬥士。
記者羅婉庭／台北報導
2021-11-16 11:50:50｜2021-11-16 11:59:36
黃健庭表示，起初民進黨更換名單後，國民黨發現兩邊名單不對等，內部就決定調整隊形，但要做變動必須跟領銜人溝通，因此他立即致電林為洲、江啟臣，林為洲表示認同，江啟臣則反對，認為換名單可能會被做文章，黃健庭聽完覺得也有道理，最後決定尊重當事人，協調後僅針對黨內幹部做調整，非黨內幹部的名單未做更換。
黃健庭舉例，包括台南市議員謝龍介接到電話就爽快答應，身為義務職副秘書長的羅智強，原先調整成副發言人楊植斗上場，後來羅看到民進黨派出徐國勇，因而請纓上陣，與江啟臣、各方溝通後都同意，過程十分單純，沒有發生外界所說的情況。
至於羅智強被質疑為增加聲量而主動請纓上陣，黃健庭駁斥，這是外部人士見縫插針，國民黨需要更多像羅智強的樣的鬥士、戰士，他非常支持這樣的做法。