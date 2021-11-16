宇宙人阿奎結婚了！將交往8年插畫家女友娶進門

宇宙人獻上雙喜，除了昨（15）日釋出的療癒抒情新歌《藍色的你》外，吉他手阿奎也帶來好消息，宣布與愛情長跑8年的圈外插畫家女友33結婚，正式升格人夫，為籌備新專輯中的他們添喜氣，也把喜悅分享給一路支持的歌迷，可說是喜上加喜。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-16 12:01:02
宇宙人喜事連連，除了推出新單曲，吉他手阿奎也在日前完成終身大事，他分享因這2年疫情影響，彼此關係更為緊密，因此有了從戀愛邁向婚姻的想法，他也透露初為人夫的心情既幸福又開心，「感覺更踏實一點，有著不管怎樣都會有人支撐的感覺，以後不管怎樣，我也都會為這個家庭負責。」
有趣的是，阿奎因拍攝第2張專輯中的《Oh Girl》MV，與老婆結緣定情，因此小玉和方Q決定驚喜復刻2人初相遇的場景，讓新人回到「最初的感動」。他們瞞著阿奎，前後花了2個月神還原，除了商借相似度極高的道具，還親自組裝傢俱擺設，趁著拍婚紗的空檔暗藏驚喜計畫，讓向來不愛突發狀況的阿奎直呼：「我是真的完全沒想到有這個東西，非常驚訝，百分之百復刻啊！」方Q也祝福阿奎：「能夠找到一個可以和自己合得來，又相處這麼久的人非常不容易，所以我真的很替阿奎開心，我相信他們以後一定會非常幸福快樂。」小玉還和阿奎喊話：「現在『Oh Girl』變成『Oh Wife』了！而且我最喜歡小朋友了，趕快生小孩！」