A7新案「富宇哈佛苑」正面雙語學校　入住即擁800坪綠地

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由於該建案與雙語學校的關聯性強，享譽全球與國內的王勝正團隊不管是在公設或大廳的規劃上，特別強調富有濃厚西方元素的「哈佛風」。孫偉智說，只要走入哈佛苑的大廳，就能看到哈佛校徽圖騰，同時若仔細端詳挑高7米的天花板，還能看到傳遞哈佛大學精神的羅馬文字，讓住在此處的住戶一進門就深具尊榮感。
除了大廳之外，哈佛苑也在公設上下足苦心，其中位於中庭的花園更是占地800多坪，是雙北市少有的大坪數綠地公設；此外，該花園景觀設計也強調樹種變化，其中光是灌木叢就有30餘種，創造出多層次且細膩的景觀，更讓住戶在自家中庭就能感受到四季變化。
談到此案公設，孫偉智說道，哈佛苑是面向首購族、小家庭的案子，但這種案子在北部太多了，所以富宇為了在市場上做出區隔，因此特別強調公設尊榮感。
既然是首購產品，價格上就不能馬虎。孫偉智表示，總共483戶樓高24層的哈佛苑，目前主力是40至44坪的3+1與4房產品，其他小坪數也有零星的可售戶別，每坪成交價都是4字頭，與雙北新建案相比相當親民。
對於首次買屋的族群而言，最害怕的就是建商完銷後就不見人影，這點在哈佛苑是不太可能見到。孫偉智提到，富宇一直以來的經營理念就是深耕地方，目前在A7站的推案量包含哈佛苑已有5個，站穩腳步後還將繼續在當地規劃4案，以單一建商來說，目前富宇已是A7站推案量最大的，這也表示說未來仍持續會在周邊經營，尤其他們最重視的就是售後服務與建案的社區營造，未來建案建成後，富宇也會持續與社區互動並協助管理，絕不會讓客戶找不到人。
「富宇哈佛苑」基地面積為2156坪，規劃為483戶住家、8間店面，規劃22-44坪、2-4房、全平面式車位。強調防水、地磚5年保固、結構保固25年，提供客戶最佳的保障。
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