特企／國泰攜手雲門前進台中　讓舞蹈藝術更接近生活！

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國泰金控攜手雲門走進台灣各角落多年，引領民眾認識現代舞蹈。國泰證券台中分公司協理鍾雅慧表示，國泰秉持「What if We Could」精神，將國際級的雲門表演帶到台中，期待在疫情下，讓觀眾透過欣賞藝文演出感受滿滿的幸福。而帶領國泰志工團協辦本活動的鐘漢琦經理也說，透過這次活動看到台中民眾對防疫措施的高配合度，也看到他們跟著舞者互動的熱情，他們笑了，我們就開心了。
雲門端出經典舞作 台中鄉親用行動支持
台中場的線上報名開放不到五分鐘就額滿了，所以兩天的活動現場都排了不少候補的觀眾，共吸引近千人來欣賞演出，現場座無虛席，很多小朋友們也從頭看到尾，舞者與大家互動時，不論大人或小孩也都跟著伸展，露出開心的笑容。雲門準備經典舞碼包括《在路上》、《十三聲》等，也用耳熟能詳的音樂〈向前走〉、〈卡門〉等入舞，精湛演出觀眾驚呼不已，演出時穿插著民眾互動橋段，引來不少笑聲，讓觀眾享受一個美好午後時光。
雲門鐵粉家族總動員 早早卡位饗盛宴
家住台中的陳秀桂一家人，今天第一位到現場排隊進場，她說女兒曾經學習舞蹈多年，連帶大家都喜歡舞蹈，「國泰跟雲門一起到台中，當然要早早來卡位！」她說，全家都是雲門超級粉絲，過去的國泰戶外演出，只要是鄰近中部縣市，從來沒有錯過，笑說「這幾年還追到台東池上去，而且今天的每一段演出我都很喜歡，選不出最喜歡的啦！」
國泰藝術節系列活動資訊：
想一起感受跳舞的單純美好嗎？《國泰藝術節－與雲門共舞》將再於11／20（六）－11／21（日）及11／27（六）－11／28（日），分別於高雄大東藝文中心戶外廣場及彰化縣政府大廳演出，請把握機會。活動資訊：https://www.cathaypublic.com.tw/cloudgate_tour/info.html?id=9