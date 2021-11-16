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腸道菌相能揪出疾病警訊？　精準醫療助及早診治

腸道菌相能揪出疾病警訊？　精準醫療助及早診治
腸道菌相能揪出疾病警訊？　精準醫療助及早診治

健康醫療網

2021-11-16 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】腸道菌相對健康影響重大，不只影響腸道功能，更會影響各種疾病，如大腦神經退化、心血管疾病、糖尿病、自體免疫疾病及癌症等，如病人在被診斷高血脂症後檢測腸道菌相發現與一年前相比，大腸癌及發炎相關的腸道菌明顯增加，可當成疾病的警訊！

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腸道菌相檢測　評估各種疾病風險

中國醫藥大學附設醫院精準醫學中心副院長張建國說，藉由腸道菌相的檢測，可評估各種疾病的風險，達到精準預防及預測。「精準醫學」是考量每個人的基因體差異、生活型態及所在的環境變化而給予精準的診斷及治療，避免在醫療的過程中造成延誤治療及副作用，也為民眾來更好的醫療品質。

精準醫學　輔助胰臟癌診斷

張建國副院長表示，精準醫學中心提供癌症基因檢測、母血胎兒染色體檢測NIPS、腸道菌相檢測等服務，共15大項，包含超過130個細項。他舉例，有病人原本動脈粥狀硬化及肝硬化相關腸道菌超標，經過營養諮詢調整飲食後，腸道菌恢復標準範圍。

此外，林肇堂院長的研究團隊發現腸道菌相組成在胰臟癌病人中有差異，未來可能應用於輔助胰臟癌診斷。

基因檢測　助癌症診斷與治療

張建國副院長分享，除了腸道菌相，基因檢測在癌症的診斷與治療也有很大的幫助。一名乳癌病人在手術治療後兩年發現癌症復發且轉移，利用液態切片追蹤治療效果，在療程結束後再次檢測發現致病性突變消失，後續也可用液態切片持續追蹤；其他如遺傳疾病、非侵入性胎兒染色體檢測也都有很好的成果，對病患有所幫助。



資料來源：健康醫療網 腸道菌相能揪出疾病警訊？　精準醫療助及早診治

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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