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中國醫藥大學附設醫院精準醫學中心副院長張建國說，藉由腸道菌相的檢測，可評估各種疾病的風險，達到精準預防及預測。「精準醫學」是考量每個人的基因體差異、生活型態及所在的環境變化而給予精準的診斷及治療，避免在醫療的過程中造成延誤治療及副作用，也為民眾來更好的醫療品質。
精準醫學 輔助胰臟癌診斷
張建國副院長表示，精準醫學中心提供癌症基因檢測、母血胎兒染色體檢測NIPS、腸道菌相檢測等服務，共15大項，包含超過130個細項。他舉例，有病人原本動脈粥狀硬化及肝硬化相關腸道菌超標，經過營養諮詢調整飲食後，腸道菌恢復標準範圍。
此外，林肇堂院長的研究團隊發現腸道菌相組成在胰臟癌病人中有差異，未來可能應用於輔助胰臟癌診斷。
基因檢測 助癌症診斷與治療
張建國副院長分享，除了腸道菌相，基因檢測在癌症的診斷與治療也有很大的幫助。一名乳癌病人在手術治療後兩年發現癌症復發且轉移，利用液態切片追蹤治療效果，在療程結束後再次檢測發現致病性突變消失，後續也可用液態切片持續追蹤；其他如遺傳疾病、非侵入性胎兒染色體檢測也都有很好的成果，對病患有所幫助。
資料來源：健康醫療網 腸道菌相能揪出疾病警訊？ 精準醫療助及早診治
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