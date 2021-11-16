像24小時都在吸馬路廢氣！ 肺阻塞年奪300萬命 「咳痰喘」3周沒好快就醫

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常常覺得咳、痰、喘，戴口罩比別人更容易頭暈？一旦狀況持續三周以上，加上又有抽菸習慣，小心是「慢性阻塞性肺病」（COPD）的警訊。國民健康署指出，簡稱「肺阻塞」的慢性阻塞性肺病（COPD），是呼吸道長期發炎導致無法恢復的呼吸道阻塞疾病。由於氣體無法通暢進出呼吸道、肺部氣體交換功能受損，會引起「咳、痰、喘」等症狀。
台大醫院內科加護病房暨呼吸照護中心主任古世基醫師表示，肺阻塞初期較無明顯症狀，也可能與一般感冒混淆，由於患者肺功能變差，疫情期間配戴口罩比一般人更容易有頭暈、頭痛等症狀。大數據票選也發現，民眾認為肺阻塞造成的喘不過氣症狀，有如隨時處在汽機車的廢氣中。
近五成高風險族群未檢查 一分鐘爬不了80階要注意
不過，最新調查卻發現，高達6成以上高風險族群，曾出現持續三周的「咳、痰、喘」症狀者，近五成（46.4%）不會尋求醫療協助。進一步調查發現，高風險族群多因為症狀尚未影響日常生活，或以為咳、痰、喘只是正常老化現象，忽略了及早發現肺阻塞的機會。
台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王健鶴醫師提醒，肺阻塞早期症狀不明顯，暴露於菸害、廢氣、空污、粉塵等危險因子應格外提高警覺。另外，平時也可透過「一分鐘登階」來進行自我肺功能檢查，如果一分鐘無法爬完30階（約四層樓），且合併有3周以上的咳、痰、喘症狀，就應盡快就醫尋求X光及肺功能檢查。
每年肺阻塞死亡破300萬 急性惡化死亡率恐達兩成
肺阻塞造成的健康威脅，遠比一般民眾想像更深遠。世界衛生組織2019年公布的十大死因中，肺阻塞高居第3名。全球每10秒中就有1人死於肺阻塞，每年約造成300萬人死亡。在台灣，每年死於肺阻塞的病人將近5000名。40歲以上肺阻塞盛行率介於6.1%至9.5%，就診率卻僅有2.1%，顯示仍有眾多病患未及時就醫。
台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道疾病委員林慶雄副院長指出，肺部功能一旦損傷，幾乎無法逆轉。目前的肺阻塞治療，依照病人風險與症狀分為A-D四種族群。D級患者面臨症狀愈多且風險愈高。醫師提醒，當肺阻塞發生重度急性惡化時，2個月內死亡率可能高達20%。
林慶雄副院長提醒，民眾只要發現相關症狀持續3周以上，就應盡快就醫檢查。若確診為肺阻塞時，可透過多專科的整合型照護計畫，同時接受藥物與非藥物治療，包括戒菸、營養補充、運動、肺復原運動，以維持肺功能並減緩惡化速度。
只吃成藥壓症狀恐惡性循環 預防肺阻塞遠離「危險因子」
古世基主任補充說明，肺阻塞初期症狀不明顯，咳、痰、喘持續3周以上就要提高警覺。若未及早檢查而只是服用成藥控制症狀，可能導致症狀持續，造成肺功能損傷的惡性循環。一旦進展到有明顯症狀才就醫，疾病可能已經造成肺功能不可逆的傷害。
古世基主任提醒，戒菸是預防肺阻塞發生的首要，另外，職場上如果有環境暴露，長期接觸粉塵、灰塵等物質也是危險因子。二手菸影響也不可輕忽。至於無所不在的空污，可能對本身屬於高風險族群者造成傷害加乘。醫師提醒，盡量遠離危險因子，維持良好生活習慣，是減少肺阻塞風險的根本之道。