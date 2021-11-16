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別只練肌肉忽略「心肺耐力」！ 恐增失智與憂鬱風險 2分鐘用AI自測心肺好壞

別只練肌肉忽略「心肺耐力」！ 恐增失智與憂鬱風險 2分鐘用AI自測心肺好壞
別只練肌肉忽略「心肺耐力」！ 恐增失智與憂鬱風險 2分鐘用AI自測心肺好壞

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2021-11-16 12:31:01

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別只練肌肉忽略心肺耐力！  當心更易有失智憂鬱問題

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最新統計顯示，台灣十大死因中，有四項與心肺功能相關。各年齡層輕忽心肺耐力的原因不盡相同。年輕族群或因重訓風氣興盛，追求鍛鍊肌肉而較少心肺訓練。對銀髮族年長者而言，則可能缺乏心肺耐力檢測工具，再加上疫情期間減少活動，導致心肺耐力下降，增加失能與其他共病危機。

事實上，心肺耐力是重要的體適能指標，與身體攝氧能力有關，影響呼吸、心臟、循環、肌肉等系統。成功大學生理學研究所副教授蔡美玲指出，心肺耐力會影響血液中的氧氣供應，心肺耐力愈差者，愈容易造成認知功能障礙，連帶增加骨鬆、憂鬱、失智、失能等風險。

蔡美玲教授表示，國外文獻發現，與中等心肺耐力相比，高心肺耐力者的失智症發病時間延遲5年。低心肺耐力族群發生心理健康障礙的風險也高出47%。另外，也有研究指出，有氧運動能將降低28%的失智症風險。顯示心肺耐力會影響大腦神經修復甚至情緒問題，重要性不言可喻。



2分鐘踏步檢測結合AI工具  3個月改善兩成心肺耐力

早在2016年，美國7大醫學會已共同發表聲明，指出心肺耐力是預測心血管疾病的獨立因子。然而，蔡美玲副教授指出，醫院的運動心肺功能檢測強度太高，不適合高齡或有危險疾病族群。2017年起普遍認為，「2分鐘踏步檢測」需要空間小、易執行，且會使用大腿肌肉群，更接近真實的登階梯狀態，適合取代6分鐘步測作為長者心肺耐力的檢測方式。

蔡美玲副教授強調，心血管疾病無論死亡率和發生率，都具有明顯城鄉差距，偏鄉地區的長者更容易因為心肺耐力不佳，面臨更高的失能或疾病風險。再加上疫情期間社區據點關閉，造成許多社區長者活動減少，失能或住進長照機構者更多，亟須推動能夠居家檢測心肺耐力的科技工具。

蔡美玲副教授說明，現階段計畫透過AI科技工具，讓長輩在社區中檢測自己的柔軟度、心肺耐力、肌耐力、平衡度四項體適能指標，再參照對應分數進行瑜珈暖身、巴式呼吸、上臂曲舉、下肢踏腳等訓練動作 。實測發現，有介入相對應訓練的長輩，三個月平均改善了兩成的心肺耐力。

蔡美玲副教授表示，結合2分鐘踏步檢測與AI科技工具，預計可以讓心肺耐力檢測未來如同量血壓一般，民眾能夠自行居家檢測，或是藉由社區據點的推廣，讓銀髮族在社區活動中互相砥礪，帶動同儕激勵效果，有助於整體社區長者的健康促進。



1/3年輕人心肺耐力不理想？  心肺耐力「用進廢退」勿輕忽

南臺科技大學電子工程暨AIoT智慧聯網應用技術研發中心主任張萬榮教授則表示，計畫利用AI科技與人體姿態辨識，讓長者能夠居家或在社區據點進行2分鐘踏步、手臂曲舉、30秒坐姿站立等測試，其中2分鐘踏步測試，是重點評估年長族群心肺耐力的指標。

張萬榮教授說明，體適能魔鏡「iMirror」的主要作用，在於及時辨識動作是否正確，並計算動作次數、給予分數檢測，幫助民眾居家評估心肺耐力功能。以2分鐘踏步測驗為例，65歲以上男性得分若低於70分，女性低於75分，即屬較差的心肺耐力指標，應注意心血管疾病、失智、骨鬆、肌少症等風險。

張萬榮教授指出，在研究前期抽測18名20歲至30歲年輕人，竟發現其中有三分之一心肺耐力未達80分，落在銀髮族標準的「橘燈區」。可見檢測工具如同一面「照妖鏡」，會真實呈現個人的潛在健康問題。

心肺耐力具有「用進廢退」（Use or disuse）的運作原理，提醒各年齡層都應該注意心肺鍛鍊。期望未來AI檢測體適能工具，與社區據點及居家檢測結合，可幫助降低心血管疾病發生率並拉近城鄉差距，同時減少社會醫療的資源負擔。

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