拜習視訊會　中共官媒高規格報導顯見重視

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這場以視訊方式進行的「拜習會」約在台北時間上午9時前後登場。進入正式會談環節前，雙方依例相互寒暄，美方並對寒暄環節提供現場直播。
在直播中，可見到美中雙方除拜登（Joe Biden）、習近平兩名主角外，各有相關官員伴隨參與會談。拜登的視訊地點是在白宮內面積不大的一處會議室，一行人坐在直式會議桌前與中方會談。而在美方的畫面中，只出現了習近平1人。
中方雖然沒有提供寒暄環節的直播畫面，但新華社及央視則提供了中方的視訊地點畫面，位置是北京人民大會堂內面積廣大的東大廳，與會者的座位是中國常見的一字排開型橫式會議桌。背後則是東大廳內正面懸掛的「幽燕金秋圖」，圖上還題有毛澤東「蕭瑟秋風今又是，換了人間」的詩句。
此外，央視隨後也在網路上，錄播了習近平及參與會談的楊潔篪、丁薛祥、劉鶴、王毅、謝鋒等黨政官員進場的畫面，以及習、拜兩人帶寒暄環節的短暫發言。
以往中共官媒在報導習近平與他國元首、政要視訊會談時，幾乎都會等到晚間的新聞聯播才會播出，且基本不常播出習近平本人及對方的聲音。但今天的視訊拜習會，新華社及央視都在會談開始不久就披露會場畫面，還特地播出兩人的聲音，規格遠不同於以往，顯見中國對拜習這場會晤的重視。（編輯：繆宗翰）1101116