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歐亞紛傳禽流感疫情　家禽業者不敢掉以輕心

▲歐洲和亞洲向世界動物衛生組織（OIE）通報數起嚴重的禽流感疫情，顯示禽流感病毒再度出現迅速蔓延的跡象。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲和亞洲向世界動物衛生組織（OIE）通報數起嚴重的禽流感疫情，顯示禽流感病毒再度出現迅速蔓延的跡象。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-16 15:32:33

（中央社倫敦15日綜合外電報導）最近幾天，歐洲和亞洲向世界動物衛生組織（OIE）通報數起嚴重的禽流感疫情，顯示禽流感病毒再度出現迅速蔓延的跡象。

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英國「衛報」報導，俗稱禽流感的高病原性家禽流行性感冒（HPAI）疫情捲土重來，令家禽業者警戒；先前爆發的疫情導致數以千萬計禽鳥遭到撲殺。

由於這種病毒也會傳染給人類，因而引起流行病學家關注。今年截至目前，中國通報了21起人類感染H5N6亞型禽流感病例，超過2020年全年總和。

世界動物衛生組織今天引述韓國當局的報告指出，韓國忠清北道（Chungcheongbuk-do）一處蓄養約77萬隻家禽的農場爆出禽流感疫情，所有動物都遭到撲殺。

世界動物衛生組織說，同為亞洲國家的日本也通報東北部一處禽鳥養殖場爆出2021年冬季首起禽流感疫情；日本農林水產省上週說法獲得確認。日本這波禽流感病毒為H5N8。

世界動物衛生組織指出，歐洲國家挪威也通報在羅加蘭地區（Rogaland）一群7000隻禽鳥中，出現H5N1禽流感疫情。

禽流感會在野生鳥類間自然傳播，當牠們冬天從歐洲大陸遷徙到英國時，可能會將這種疾病傳給家禽和其他圈養鳥類。

比利時政府在安特衛普（Antwerp）附近的一隻野鵝身上驗出高病原性禽流感變異株後，今天將全境列入禽流感風險增加地區，並下令將家禽蓄養在室內。

比利時鄰國法國及荷蘭已分別於本月稍早和10月間，採取了類似行動。

蘇格蘭東部城市丹狄（Dundee）附近爆出禽流感疫情而撲殺一群家禽後，英國本月稍早在全國各地設立禽流感預防區，在法律上要求所有禽鳥業者遵守嚴格的生物安全措施。

在極少數情況下，人們接觸染病禽鳥、其糞便或受汙染的圈養環境，或是準備烹飪染疫家禽時，才可能感染禽流感。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1101116

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