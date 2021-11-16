歐亞紛傳禽流感疫情　家禽業者不敢掉以輕心

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由於這種病毒也會傳染給人類，因而引起流行病學家關注。今年截至目前，中國通報了21起人類感染H5N6亞型禽流感病例，超過2020年全年總和。
世界動物衛生組織今天引述韓國當局的報告指出，韓國忠清北道（Chungcheongbuk-do）一處蓄養約77萬隻家禽的農場爆出禽流感疫情，所有動物都遭到撲殺。
世界動物衛生組織說，同為亞洲國家的日本也通報東北部一處禽鳥養殖場爆出2021年冬季首起禽流感疫情；日本農林水產省上週說法獲得確認。日本這波禽流感病毒為H5N8。
世界動物衛生組織指出，歐洲國家挪威也通報在羅加蘭地區（Rogaland）一群7000隻禽鳥中，出現H5N1禽流感疫情。
禽流感會在野生鳥類間自然傳播，當牠們冬天從歐洲大陸遷徙到英國時，可能會將這種疾病傳給家禽和其他圈養鳥類。
比利時政府在安特衛普（Antwerp）附近的一隻野鵝身上驗出高病原性禽流感變異株後，今天將全境列入禽流感風險增加地區，並下令將家禽蓄養在室內。
比利時鄰國法國及荷蘭已分別於本月稍早和10月間，採取了類似行動。
蘇格蘭東部城市丹狄（Dundee）附近爆出禽流感疫情而撲殺一群家禽後，英國本月稍早在全國各地設立禽流感預防區，在法律上要求所有禽鳥業者遵守嚴格的生物安全措施。
在極少數情況下，人們接觸染病禽鳥、其糞便或受汙染的圈養環境，或是準備烹飪染疫家禽時，才可能感染禽流感。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1101116