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摧毀衛星炸出一堆太空垃圾！俄被罵駁：碎片已離開軌道

▲俄羅斯15日在擊毀一枚老舊人造衛星的過程中，被指控產生大量碎片，危及太空安全。示意圖。（圖／翻攝自NASA）
▲俄羅斯15日在擊毀一枚老舊人造衛星的過程中，被指控產生大量碎片，危及太空安全。示意圖。（圖／翻攝自NASA）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-16 12:37:58

俄羅斯15日進行了一次飛彈試射，擊毀了一枚老舊的俄國人造衛星，但也因此產生了大量碎片，甚至迫使國際太空站的7名太空人必須暫時躲進太空艙避難。美國指責俄羅斯此舉「危險且不負責的」，俄方則回應稱，目前這些碎片已經離開了國際太空站軌道。

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綜合外媒報導，美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)15日表示，俄羅斯用一枚地基導彈摧毀了俄方自己的一顆衛星，並產生了數千塊碎片，目前美方已確認可追蹤碎片數量超過1500塊，至於無法追蹤的小碎片則可能多達成千上萬塊，聲稱這些碎片已經擴散到地球軌道。

美國國家航空暨太空總署局長納爾遜(Bill Nelson)也在聲明中批評，俄羅斯在人類太空飛行上有悠久歷史，很難想像為何會做出這種既魯莽且危險的行為，危及國際太空站上的美國與國際太空人。

對此俄羅斯聯邦航天局回應，指出目前國際太空站的工作人員，正按照原定的飛行計劃進行例行操作。試驗導致的太空碎片讓太空員按照標準程序進入太空艙避難，目前這些碎片已經離開了國際太空站的軌道，因此太空站處於安全區域。

另據俄媒《塔斯社》(TASS)報導，俄羅斯聯邦航天局局長羅戈津(Dmitry Rogozin)，將於當地時間16日，與抵達莫斯科的美方代表會面，雙方將就太空垃圾接近國際太空站等問題進行討論。

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