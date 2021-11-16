「泰版朴敏英」撞臉安心亞　釣出本人回應

2021最新泰國愛情喜劇《我們的限時約定》（Go Away Mr. Tumor）的女主角Min（Phichaya Watthanamontri）被譽為泰國女星「顏值天花板」，不但有「泰版朴敏英」的稱號，還被眼尖網友發現撞臉安心亞。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-16 12:42:03
日前在CATCHPLAY官方粉專貼文中曝光朴敏英、安心亞與Min的對照圖，更吸引粉絲標記本尊，沒想到竟意外釣出安心亞本人回覆：「被排在一起太開心了啦！」今（16）日釋出的花絮影片中，泰國超人氣女星Min與男主角阿南達艾華靈漢（Ananda Everingham）分享拍攝電影時的回憶，Min分享：「在拍攝帕朵的閨蜜為了替她完成看雪的心願時，特別打造一個非常浪漫的雪地，大家一起在雪景中嬉鬧玩耍很有趣，如果現實生活也可以像帕朵一樣擁有一群好閨蜜替她完成心願，也會覺得超幸福！」
阿南達則爆料：「其實我根本不會跳舞，拍攝跳舞的戲時，連拍子都跟不上，一直跳錯，還不小心一直踩到Min的腳，都要被我踩扁了！」2人也透露《我們的限時約定》將會帶給台灣觀眾許多歡笑與溫暖，除了浪漫的愛情之外，更重要的是透過女主角帕朵的故事帶給觀眾不同的生命價值觀點。該片將於11月19日在台上映，Min與阿南達也貼心提醒粉絲：「記得帶面紙！」