瑪莎惡煞認「架住男大生」辯勸架 警方怒了：還不說實話
本月7日，台中發生瑪莎拉蒂「海神3惡煞」，因行車糾紛痛毆18歲宋姓男大生，消息引發社會輿論，也引起各界譁然，紛紛痛批幾名富二代行徑太囂張，而當天出手最兇的張男，也遭網友肉搜起底，發現他是食品業小開，另外2名嫌犯陳男及駕駛李男，也紛紛遭網友肉搜。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 13:01:06
一開始「淨水器二代」陳男，否認有動手打人、參與毆打，14日時他向警方供稱「自己有幫忙架住宋姓男大生」，但卻辯稱是要「勸架」阻止張男繼續毆打宋男。陳男離譜言論讓警方也搖頭，認為道現在「還不說實話」。
事發後，張男父母及陳男母親等人，都紛紛向外界道歉，不過由於3人均是成年人，理應為自己犯行負責。對此，台中市長盧秀燕也親自探視男大生，並承諾會嚴格執法。台中警方介入偵辦後，15日破獲張男背後的金主，非法網路博奕及討債集團，並逮捕共部共4人，全案目前持續偵辦中。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110