拜習視訊峰會逾3小時落幕　中媒：拜登重申不支持台獨

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拜登在開場時表示，身為大國領導人，他和習近平有責任確保2國關係不會演變為公開衝突，因此需要建立一些常理性的防護機制，並建立雙方未來行為的規則與道路。
根據中國官媒《央視》報導，拜登願明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，也無意與中國發生衝突。
此外，《央視》也宣稱，美國政府致力於奉行一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。
《新華社》的詳訊則提到，習近平在闡述台灣問題時，聲稱美國有些人有意「以台制華」，十分危險，而玩火者必自焚。一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。中國是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。然而，若是台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，北京將不得不採取斷然措施。
而根據白宮會後發表的聲明，拜登強調美國仍致力於基於台灣關係法、美中三個聯合公報及對台六項保證的「一中政策」，強烈反對單方面改變現狀、或削弱海峽兩岸和平與穩定。