羅智強要選高雄市長？張博洋、林于凱有話說

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但時代力量議員林于凱認為，以陳其邁市長在高雄的施政表現，國民黨勢必要派出一個非常強的人選才有機會，特別是羅智強之前參選過三民區的議員，看起來票數開的也沒有太好，對於一個空降的身分，國民黨黨主席朱立倫也說，空降的閃邊，到底有沒有了解在地，他認為高雄人需要的是一個了解在地的高雄市長參選人，國民黨也應該要好好培養在地的人才，不要只是想說，每一次都要空降，這是朱主席自己說的，「國民黨應該要更努力一點」。
要參選三民區議員的台灣基進新聞部主任張博洋則說「放馬過來」，直言朱立倫不是說空降的閃邊、在地的最好嗎？現在看起來很明顯是說一套做一套，所謂「烏龜怕鐵鎚、小強怕拖鞋」，高雄人監督的「拖鞋」已經準備好了，也要呼籲羅智強，想選就直接來，在高雄一定是「相遇的到」，但是不要用向媒體放話試水溫的方式，這會凸顯出當年羅智強在三民區只拿3,000票，成為了他選高雄的心理陰影。
張博洋呼籲，一個韓國瑜已經證明了國民黨空降不行，一個李眉蓁也代表國民黨在地經營不力，國民黨在台北找出羅智強選高雄代表國民黨只在乎政治，不在乎在地，現在連個市長候選人都提名不出來，羅智強最近很喜歡這裡住一晚、那裡睡一晚，希望他選市長的時候不要像韓國瑜一樣，用到處住一晚、睡一晚的方式來解決高雄的問題。