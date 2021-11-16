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羅智強要選高雄市長？張博洋、林于凱有話說

▲最近傳出國民黨屬意派出羅智強選高雄市長。（圖／取自羅智強臉書直播，資料畫面）
▲最近傳出國民黨屬意派出羅智強選高雄市長。（圖／取自羅智強臉書直播，資料畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-11-16 13:21:30

距離2022年縣市長選舉只剩差不多一年的時間，現在傳出有派系屬意國民黨台北市議員羅智強以奇兵之姿參選高雄市長，讓高雄政界直言國民黨黨主席朱立倫的「空降的閃邊」說法流於空談，三民區市議員林于凱認為，羅智強當年參選三民區的票數就「沒有很好看」，應該要好好培養在地人才，台灣基進新聞部主任張博洋則說「放馬過來」。

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羅智強過去曾參選高雄市三民區議員，太太也是高雄市人，日前羅智強就說過「高雄是他的娘家」，而高雄市長陳其邁在議會市政總質詢休息時間受訪時對於外傳羅智強要代表國民黨選高雄市長，他直接了當表示沒有評論。

▲三民區時代力量議員林于凱認為國民黨應該要好好培養在地的人才，不要每一次都要空降。（圖／翻攝畫面）
▲三民區時代力量議員林于凱認為國民黨應該要好好培養在地的人才，不要每一次都要空降。（圖／翻攝畫面）
但時代力量議員林于凱認為，以陳其邁市長在高雄的施政表現，國民黨勢必要派出一個非常強的人選才有機會，特別是羅智強之前參選過三民區的議員，看起來票數開的也沒有太好，對於一個空降的身分，國民黨黨主席朱立倫也說，空降的閃邊，到底有沒有了解在地，他認為高雄人需要的是一個了解在地的高雄市長參選人，國民黨也應該要好好培養在地的人才，不要只是想說，每一次都要空降，這是朱主席自己說的，「國民黨應該要更努力一點」。

▲張博洋說，他用一個高雄人的心情，歡迎王浩宇一同為高雄打拼。（圖／張博洋提供）
▲對於外傳羅智強要選高雄市長，張博洋說「放馬過來」，這代表國民黨只在乎政治，不在乎在地。（圖／張博洋提供）
要參選三民區議員的台灣基進新聞部主任張博洋則說「放馬過來」，直言朱立倫不是說空降的閃邊、在地的最好嗎？現在看起來很明顯是說一套做一套，所謂「烏龜怕鐵鎚、小強怕拖鞋」，高雄人監督的「拖鞋」已經準備好了，也要呼籲羅智強，想選就直接來，在高雄一定是「相遇的到」，但是不要用向媒體放話試水溫的方式，這會凸顯出當年羅智強在三民區只拿3,000票，成為了他選高雄的心理陰影。

張博洋呼籲，一個韓國瑜已經證明了國民黨空降不行，一個李眉蓁也代表國民黨在地經營不力，國民黨在台北找出羅智強選高雄代表國民黨只在乎政治，不在乎在地，現在連個市長候選人都提名不出來，羅智強最近很喜歡這裡住一晚、那裡睡一晚，希望他選市長的時候不要像韓國瑜一樣，用到處住一晚、睡一晚的方式來解決高雄的問題。

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