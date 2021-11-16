Ella換衛生棉遭勁寶撞見！趁機給兒子上健康教育課
《怪物研究所》舉辦一系列的論壇講座，從11月13日至12月4日為期三周的周六、日，邀請到娛樂產業職人群對談開講，包括台灣嘻哈音樂品牌「顏社」創辦人迪拉、設計師顏伯駿、王牌經紀人陳鎮川、女星Ella、YouTuber那那大師、又仁、造型師凱文等人對談。Ella在講座上提到，把勁寶當朋友，常常在生活中教育兒子，也自爆有一次在家更換衛生棉，被兒子撞見，還趁機來個機會教育。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-16 13:26:40｜2021-11-16 13:34:32
在這個為期半個月的系列講座論壇中，最引人注意的是王牌經紀人陳鎮川、女星Ella以「娛樂生『產』者——屬於這個世代的教育觀點」為主題的對談，透過這個獎座，陳鎮川首次在公開場合暢聊自己身為同志，如何經歷求子、生子及育兒的甘苦談，並把Ella當「學姐」也當育兒學教授的陳鎮川笑說：「這位『學姐』盯得很緊，小孩才剛出生就我收到她送來一堆『蒙特梭利』的教育書籍，後來發現很受用，加上私下常聽到她滔滔不絕分享育兒經驗，想說找她準沒錯！」
Ella則是提到，除了看書外，在小孩成長過程中還得因材施教，把書中講的自己融會貫通後再靈活運用，Ella透露把兒子勁寶當成朋友一樣相處，提到自己常在生活上適時地來個「教學」，她笑說：「我在家很裸露，有時候兒子會看到我的裸體，像是有一次我剛好在換衛生棉被兒子撞見，我就藉機來個健康教育，很直接地告訴他生理構造，把自己學過的很自然而然地告訴他。」