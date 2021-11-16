新北加倍券開領！即日起至11月28日領券送咖啡

新北加倍券讓您幸福加倍！為振興庶民經濟，新北市政府推出「新北加倍券」活動，3方案共25.7萬人中獎，即日起至11月28日的每日上午9點至晚上10點開放於統一超商兌領，每序號更加送一杯美式咖啡。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-16 13:27:01
經發局指出，領取新北加倍券需於指定時段至登錄的統一超商門市，於ibon機台輸入身分證末4碼及兌領序號7碼，並列印小白單，持身分證或健保卡、駕照等身份證明文件正本，及與抽獎方案等額之紙本五倍券（如抽中5000換1萬方案者，須攜帶5000元紙本五倍券，以此類推）至櫃台兌領。
新北市政府市場處提醒，新北加倍券使用期限自即日起至111年4月30日止，適用範圍包含境內指定市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿、一般商業、四大超商等，民眾可上活動官網查詢並認識別標章消費；此外，不得用於繳稅、罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券及儲值等。
市場處長盛筱蓉表示，新北加倍券也禁止偽造、轉售、兌換或退換現金，活動相關的資訊可上「新北振興加倍奉還」活動官網查詢，或撥打客服電話（02）29603456分機5298、5340、5341、5360、5361洽詢；歡迎大家踴躍參與，用行動支持新北經濟。