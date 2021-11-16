拜習會聚焦3大議題！CNN分析「能源、經濟、關稅」成關鍵

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目前美國國內有24家企業聯合向拜登施壓，要求他為了緩解不斷飆升的通貨膨脹，必須取消對中國的關稅限制，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）14日接受電視台採訪時也透露，拜登政府確的確有考慮相關放鬆關稅措施。
不過《CNN》分析指出，目前美國取消對中國的貿易關稅可能性不高，一則是因為美國對中國態度仍十分強硬，對於國內企業也不斷祭出補貼措施，二來則是美中「第一階段貿易協議」承諾中，中國購買美國貨物進度還遠遠落後於計畫，因此取消對中國的關稅限制可能性不高。
此外《CNN》也透露，拜登政府內有一名高級官員曾指出，拜登此次視訊會議議程並無安排討論關稅問題，若兩人談及這個領域，應該是由習近平主動提起。
中國房地產業
習近平的「共同富裕」、「反壟斷」等政策衝擊了中國房地產、金融企業，在中國房地產巨頭恆大集團（Evergrande）率先爆出債務危機後，中國房地產開發商一連串的債務違約，也引發國際信評機構調降多家中國開發商信評。美方認為，若中國經濟放緩幅度超過預期，極可能造成全球性後果，尤其房地產行業在中國經濟產出中佔了高達30%的比例，金融風暴潛在的威脅並未解除。
美國財政部長葉倫指出，中國目前致力解決的問題之一，就包含房地產行業的公司槓桿率過高；美聯儲也警告，中國與恆大集團的的金融壓力可能會導致全球的金融市場陷入緊張氣氛，並對美國產生負面影響，因此拜習會上美方對於中國房地產業限縮有著極大關注可能。
全球氣候與能源危機
第26屆聯合國氣候變遷峰會（COP26）才剛結束，令與會各國意外的是，美國、中國這兩個全球最大的經濟體，同時也是全球最大二氧化碳排放國承諾將攜手減少碳排量，《CNN》認為這是因為在氣候變遷的影響下，兩國受到的重創相當嚴重，也都感受到能源緊縮的危機，因此願意在未來10年攜手減碳、轉型綠色能源。然而儘管美中的氣候對話已從衝突走向合作，兩國皆未簽署「淘汰燃煤」協議，此次視訊會議有望達成某些具體承諾。