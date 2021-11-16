華府陷茶壺風暴？賀錦麗能力受限、被邊緣化　白宮急反駁

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賀錦麗也曾向親信表示「覺得政治能力受到限制」。而這種對未來的政治野心，也讓賀錦麗周圍親信十分的謹慎，因為拜登團隊高度關注不忠的跡象，尤其是來自他的副總統賀錦麗。
在《CNN》訪問的對象當中，幾乎沒有人認為賀錦麗已經為她扮演的角色做好充分準備，賀錦麗疲於應對與白宮部分部門的不穩定關係，而長期支持者感覺遭到遺棄，看不到她已做的或正在嘗試推動的政策具有一貫性。賀錦麗身為史上首位有色女性副總統，雖然改寫歷史，但在外界寄與厚望的同時，伴隨著過度放大檢視，即使犯了很小的錯誤，也很難獲得原諒。
面對賀錦麗工作缺乏實質性的狀況，支持者更是氣瘋轉發「白宮敦促賀錦麗，整天待在電腦前，以免漏收電郵」為題的諷刺文章。賀錦麗的老友、加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）透露，「賀錦麗對擔任美國副總統一事，感到相當榮幸與自豪，身為（白宮）二號人物，其工作是協助與支持總統，並承擔拜登交付給她的工作，她能做的更多，但未獲總統請求幫忙，這就是挫敗感的來源。」
知情人士表示，拜登的助手多次告訴賀錦麗的幕僚，希望她能做更多的事情，同時要求賀錦麗的幕僚制定計畫讓她參與。但是賀錦麗的助手認為，問題在於西廂的人並不了解副總統團隊在做什麼，也有助手抱怨，拜登從未遭受過賀錦麗所承受的隱性種族、性別歧視與社交媒體攻擊。
賀錦麗的團隊也不滿拜登在上任後，指派賀錦麗處理與中美洲北三角國家（瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多）的外交關係。拜登此舉是希望從根本上解決美國的非法移民問題，卻未讓她在南部邊界扮演任何角色。這似乎是一項極度吃力不討好的工作，不過拜登卻認為這是尊重的表現，因為他擔任前總統歐巴馬的副手時，也曾被交付同樣任務。
其實賀錦麗是過去幾十年來，第一位華府經驗少於總統的副總統，通常兩黨總統候選人會找一位經驗老道的副手。但是賀錦麗經驗不足，難以在白宮站穩腳步。再加上總統和副總統的幕僚經常發生衝突，像當年歐巴馬就對拜登的幕僚不屑一顧。
而在賀錦麗被選為副總統的那一刻，也成為了共和黨以極右派媒體的目標，種族主義以及性別歧視一直困擾著賀錦麗。在拜登剛上台時，每次發表重要談話，賀錦麗都站在旁邊，讓她被譏為人形立牌，西廂又矯枉過正，讓賀錦麗露面的次數大幅減少。
報導指出，拜登選擇賀錦麗做為競選夥伴，基本上是將她視為民主黨的未來，但現在賀錦麗的親信都感覺到，拜登並未善盡提攜她的政治職責，反而設下圈套，任由她走向失敗。在賀錦麗支持度比拜登還低的情況之下，她的支持者也開始擔心，連民主黨的基本盤也已經準備放棄賀錦麗。
針對《CNN》這則報導，白宮15日時回應表示，賀錦麗是拜登的「重要夥伴」（key partner），指出總統選擇副總統作為競選夥伴，因對方正是他想放在身邊，協助治理國家的人。並且強調，賀錦麗身負重任扮演核心角色，指出「諸多報導沒能反映拜登的觀點，或我們與副總統的經歷」。