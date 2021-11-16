「最想回去上學、會好好加油」瑪莎拉蒂宋生感謝社會幫助
被瑪莎拉蒂惡煞拿球棒打到顱內出血昏迷的宋姓男大生，昨天從加護病房轉到一般病房。少了吵雜的機器聲，他在媽媽陪伴下度過情緒平靜的一夜，不再驚嚇驚醒，今（16日）透過影片向社會表達感謝之意，他說現在最期待趕快好起來，早點回到學校上學。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-16 13:49:35
歷經2次手術、加護病房9天，宋姓大學生昨晚終於轉出加護病房，入住普通病房，宋媽媽昨晚留在醫院陪孩子，她說兒子的臉和眼睛還有瘀腫，左耳聽力也有狀況，欣慰的是「情緒平復很多。」
透過媽媽幫他拍影片，宋同學向社會各界致謝，還不能下床的他，對於自己的身體狀況「目前感覺很好」。他說最想做的事是回去上學、趕快出院回到家裡。宋同學說，收到很多人給他的祝福和卡片，非常感謝大家的鼓勵，他會好好加油。
台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺解釋，宋同學第一時間頭部遭重毆，腦內瘀血壓迫到視神經與聽神經，導致眼球轉動與聽力受到影響，經眼科與耳鼻喉科醫師進一步檢查，聽神經與視神經並未受損，等瘀血逐漸被吸收散去，聽力與視力就會恢復正常。
沈烱祺笑說，今天沒繼續考開根號：「他數學能力已經恢復了，現在要注意的是情緒跟注意力問題。」他說宋同學躺在病床近10天，若貿然下床恐暈眩跌倒，團隊會先做床上復健，等穩定了再練習下床走路。